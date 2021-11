Historischer Erfolg für Ohms/Kuchenbaur

Zusmarshauser Doppel nach 30 Jahren wieder auf dem Treppchen

Die in Thannhausen ausgetragenen Tischtennis-Bezirksmeisterschaften werden für den TSV Zusmarshausen in zweifacher Hinsicht in die Geschichtsbücher eingehen.

Zum einen, weil genau 30 Jahre nach dem schwäbischen Meistertitel im Doppel Dieter Kuchenbaur und Walter Ohms erneut in der zweithöchsten Leistungsklasse den Titel erringen konnten – diesmal allerdings gegen eine im Durchschnitt über 30 Jahre jüngere Konkurrenz. Nach Siegen gegen jeweils Bezirksliga-Doppel von der TSG Hochzoll im Viertel- und dem TSV Nördlingen im Halbfinale konnte das über Jahrzehnte eingespielte Zusmarshauser Duo gegen die Youngsters Stella/Wiedemann vom TV Dillingen in einem hart umkämpften Finale mit 3:1-Sätzen den Turniererfolg feiern.

Zum anderen aufgrund der ersten Bezirksmeisterschaft im Einzel für den TSV überhaupt: Während Dieter Kuchenbaur nach erfolgreicher Vorrunde im Achtelfinale knapp gegen den Landesliga-Spieler Tezel vom Post SV Augsburg den Kürzeren zog, sicherte sich Walter Ohms ungeschlagen und mit einem klaren 3:0-Finalerfolg den Titel in der B-Klasse. Damit verbunden ist die Teilnahme an den bayerischen Meisterschaften Anfang Dezember in Bogen/Niederbayern. (AL)