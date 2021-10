Nicht so deutlich wie es aussieht

Plus Bei der 0:6-Heimniederlage des TTC Langweid hält das junge Team gut mit, scheitert jedoch an der ehemalige Langweider Spielerin Krisztina Toth im Gästeteam

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid mussten im Heimspiel gegen die Zweite des Erst-Bundesligisten DJK Kolbermoor eine deutliche 0:6-Niederlage hinnehmen.