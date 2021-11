Verpasste Chance beim Tabellenzweiten

Plus TTC Langweid verliert beim MTV Tostedt mit 2:6. Warum Coach Cennet Durgun für Mabelyn Enriquez in die Bresche springen muss

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid wussten um ihre krasse Außenseiterrolle im letzten Vorrundenspiel beim Tabellenzweiten MTV Tostedt – zumal nicht in Bestbesetzung angetreten werden konnte. Bei der 2:6-Niederlage verkaufte man sich jedoch nicht schlecht. Der Underdog war lange Zeit einer Überraschung nahe.