Westheim meidet Hotspot und bleibt zuhause

Plus Tischtennis-Team der SpVgg nimmt kampflose Niederlage in Kauf

Da der für Samstag vorausberechnete Corona-Inzidenzwert von Deggendorf bei 1055 lag (Freitag 917,3), ist das Tischtennis-Team der SpVgg Westheim in der Verbandsoberliga Bayern Südwest beim dortigen TSV Deggendorf nicht angetreten. Laut Wettspielordnung bedeutet das eine kampflose Wertung mit 9:0 für Deggendorf.