vor 19 Min.

Titelverteidiger macht Pokalschreck den Garaus

TSV Täfertingen setzt sich beim A-Klassisten durch. FC Horgau und SSV Anhausen beißen sich an Bezirksligisten die Zähne aus

Titelverteidiger TSV Täfertingen bleibt weiter im Rennen. Im Achtelfinale des Totopokals auf Kreisebene setzte sich der Kreisligist gestern Abend beim bisher als Pokalschreck aufgefallenen A-Klassisten TSV Mühlhausen mit 2:0 durch. Die beiden anderen Kreisligisten FC Horgau (1:3 gegen SV Türkgücü Königsbrunn) und SSV Anhausen (2:6 gegen den TSV Bobingen) bissen sich an Süd-Bezirksligisten die Zähne aus.

FC Horgau – SV Türkgücü Königsbrunn 1:3 (0:2). Nach einem Freistoß in der 13. Minute konnten die Gäste durch René Hauck in Führung gehen. Horgaus Torwart Felix Häberl war zwar noch dran, konnte den Ball wohl nur hinter der Linie klären. Nach dem Gegentor war Horgau etwas verunsichert, kam kaum noch aus der eigenen Hälfte raus. In der 41. Minute erhöhte Emre Cevik per direkt verwandelten Freistoß aus 35 Metern, der an Freund und Feind vorbei hoppelte, auf 0:2. Der FCHo kam etwas druckvoller aus der Kabine und Michael Vogele konnte auf 1:2 verkürzen (50.). Mit zwei Paraden hielt Felix Häberl den FCH im Spiel. In der Schlussphase drängten die Hausherren auf den Ausgleich, aber die Chancen wurden einfach zu unkonzentriert abgeschlossen. Aus einem Konter erzielt Kaan Dogan in der 88. Minute die Entscheidung. In der Nachspielzeit traf Omar Samouwel noch die Querlatte. (tz-)

TSV Mühlhausen – TSV Täfertingen 0:2 (0:0). Titelverteidiger TSV Täfertingen hat die nächste Überraschung des Pokalschrecks aus der A-Klasse Aichach verhindert. Der Kreisligist tat sich jedoch beim TSV Mühlhausen sehr schwer und kam erst in der Schlussphase zu seinen Toren. Moses Tandu (87.) per Foulelfmeter und Marco Iovane (90.) waren die Torschützen für den amtierenden Kreispokalsieger. Mühlhausen hatte bereits drei höherklassige Konkurrenten aus dem Weg geräumt, neben Merching (Kreisklasse) auch sensationell den Bezirksligisten TSV Aindling (3:1) sowie in der dritten Runde den SV Thierhaupten (Kreisliga). Jetzt war Endstation. (AL)

SSV Anhausen – TSV Bobingen 2:5 (0:2). Die Anhauser Pokalträume wurden schon früh zerstört. Die ansonsten so sattelfest SSV-Hintermannschaft war zweimal nicht Bilde, so dass es nach zwölf Minuten bereits 0:2 stand. Beide Male war Florian Gebert der Torschütze, beim zweiten Treffer reklamierten die Hausherren abseits. Doch der SSV steckte trotz eines Eigentores von Julian Hoffmann (50.) zum 1:3 nicht auf. Michael Duda (31.) und Nils Baier (55.) schafften zweimal den Anschluss. Und nach dem 2:3 hatte man sogar drei gute Chancen zum Ausgleich. Erst das 2:4 in der 78. Minute sorgte Gebert für die endgültige Entscheidung. In der 80. und 90. Minute legte der insgesamt bessere Bezirksligist durch Nicolas Prestel und Michael Zedelmeier dann noch zwei Treffer nach. „Man hat schon einen Klassenunterschied gesehen“, konstatierte Abteilungsleiter Günter Frank. (oli)

Themen Folgen