vor 19 Min.

Trainer warnt vor euphorischen Gästen

Cosmos Aystetten will im kleinen Derby gegen Friedberg wieder punkten

Zumindest ein kleiner Stein fiel dem Trainer der Cosmonauten Marco Löring nach dem 3:2-Auswärtssieg gegen den TV Erkheim vom Herzen. Doch so schön der erste Dreier der laufenden Fußball-Bezirksliga-Saison auch war, gilt es nun „unbedingt dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben“, appelliert der 37-Jährige an seine Mannschaft.

Denn trotz Sieg war in Erkheim längst nicht alles Gold was glänzt. Zwar zeigte sich, dass der Landesliga-Absteiger durch die Breite des Kaders die Ausfälle einiger Stammkräfte durchaus zu kompensieren wusste, doch den Leistungsabfall nach dem zwischenzeitlichen 3:0-Führungstreffer konnte sich selbst Löring nicht erklären. „Ich bin einfach nur froh, dass wir uns schnell wieder im Griff und die drei Punkte im Sack hatten“, erklärt der Ex-Profi. Er hofft, gegen Aufsteiger TSV Friedberg (Anpfiff Donnerstag, 15 Uhr) und den FC Heimertingen (So., 15 Uhr) die Leistungen beständig liefern zu können. „Besonders Friedberg ist nicht zu unterschätzen. Es ist ein kleines Derby und uns erwartet eine Mannschaft, die gewillt ist und noch immer von der Euphorie des Aufstiegs lebt“, warnt Löring.

Die personelle Situation entspannt sich bei Cosmos pünktlich zur „englischen Woche“. Maximilian Drechsler, Thomas Hanselka und Daniel Michel werden bereits gegen den TSV Friedberg zurückerwartet, Torhüter Dzemil Abazi könnte womöglich für die Partie am Sonntag wieder fit sein. „Doch Kevin Kloss macht bisher einen guten Job“, stellt Marco Löring klar. (vra)

