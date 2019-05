00:03 Uhr

Treffsichere Senioren

Langenreicher Auflageschützen werden schwäbischer Vizemeister

Gleich zwei Mannschaften von Gemütlichkeit Langenreichen haben es in der Disziplin Kleinkaliber 100 Meter Auflage zur Bezirksmeisterschaft in Leipheim geschafft. Norbert Stegmiller erklärt: „Um teilnehmen zu dürfen, muss die Ringzahl von 885 erreicht werden, also im Schnitt 295 pro Schütze.“ Sieben Mannschaften schwabenweit haben das geschafft und die erste Langenreichener Mannschaft erreichte beim Wettbewerb den zweiten Platz mit 891 Ringen. Vier Punkte Rückstand trennen sie vom schwäbischen Meister SV Burlafingen, die zweite Langenreichener Mannschaft erreichte den vierten Platz mit 888 Ringen. Auch im Einzel lagen zwei Schützen mit jeweils 298 Ringen weit vorne, Anton Wenger schoss sich auf den zweiten, Alfred Gartner auf den dritten Platz seiner Altersklasse.

Ab 51 dürfen die Schützen beim Auflageschießen mitmachen, Männer und Frauen. Herwig Töltsch sieht das als Möglichkeit, Ältere wieder an den Schießstand zu bringen. Denn durch die Schießhilfe brauchen die Schützen das Gewicht nicht mehr freihändig tragen, ergänzt Alfred Gartner. Die Muskeln werden entlastet, so können sich die Sportschützen wieder mehr auf das Zielen auf die 50 oder 100 Meter weit entfernten Scheiben und aufs Abdrücken konzentrieren. Und dabei sind sie durchaus ehrgeizig. „Ein Neuner ist schon ein schlechter Schuss“, präzisiert Wenger.

Mittwochnachmittags trainieren sie im Kleinkaliber-Schießstand außerhalb von Langenreichen. Wer ausprobieren möchte, ob diese Schießart für ihn oder sie geeignet ist, kann das ein Jahr lang mit der vereinseigenen Waffe ausprobieren. Über eine Tagesversicherung ist der Schütze abgesichert. (bbk)

Gemütlichkeit Langenreichen 1: Alfred Gartner 298 Ringe, Anton Wenger 298 R., Norbert Stegmiller 295 R.

Gemütlichkeit Langenreichen 2: Ulrich Stegmiller 295 R., Herwig Töltsch 297 R., Gottfried Brandelik 296 R.

Themen Folgen