vor 6 Min.

Turbulentes Finale in der Nachspielzeit

TSV Herbertshofen verliert in Adelsried, Wörleschwang profitiert

In der A-Klasse Nordwest konnte sich Tabellenführer SV Wörleschwang mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen den SV Erlingen an der Spitze absetzen, weil Verfolger TSV Herbertshofen in einer turbulenten Partie beim SV Adelsried mit 4:6 verlor. Im Nordderby bezwang der VfL Westendorf den SV Nordendorf mit 3:0.

(1:1). Nachdem die Partie eher verhalten begann – Tobias Korsten brachte den SV in Führung (11.), Patrick Qorolli traf zum Ausgleich (38.) –, gab es in der zweiten Hälfte ein Torfestival. Abermals Tobias Korsten (48.) und Julian Henkel (53.) stellten auf 3:1, ehe Sascha Göddert (57.) und Sebastian Mayer (61.) wieder gleichzogen. Julian Henkel brachte Adelsried erneut in Führung (74.). In einer turbulenten Schlussphase traf erst Herbertshofens Tobias Bernklau zum 4:4-Ausgleich (90.), ehe Marius Henkel per Strafstoß und Tobias Korsten mit seinem dritten Treffer – beide in der Nachspielzeit – den SV doch noch auf die Siegerstraße brachten. – Zuschauer: 50. (AL)

(1:0). Nach durchwachsener Vorbereitung war der VfL Westendorf zum entscheidenden Re-Start auf den Punkt wieder da und von Beginn an tonangebend. So stellte Simon Schacherl bereits in der 18. Minute die Ampeln auf Heimsieg. Direkt nach dem Pausenpfiff erhöhten dann Fabian Schmidt (46.) und Moritz Lichtenberger sehenswert per Freistoß (54.) auf 3:0. Damit war das Spiel früh entschieden. Das Einzige, was man den Hausherren vorwerfen muss, ist die mangelnde Chancenverwertung. – Zuschauer: 150. (mr)

(1:0). 170 Zuschauer durfte der Spitzenreiter zum langersehnten Re-Start begrüßen. In einer mäßigen, aber kampfbetonten Partie gingen die Hausherren in der 23. Minute durch Niklas Schmid in Führung. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste zwar mehr Spielanteile, die zwingenden Chancen lagen aber klar beim SVW. So verschoss unter anderem Dominik Paar einen Handelfmeter. – Zuschauer: 170. (fw-)

(1:0). Nach Sommerfußball in der ersten Halbzeit genügte eine scharfe Hereingabe von Simon Haunstetter, die Auerbachs Verteidiger zur Führung vollendete (43.). Ein von Julien Jaremkow verwandelter Foulelfmeter brachte das scheinbar beruhigende 2:0 (56.). Nichtsdestotrotz kamen die Gäste ebenfalls per Foulelfmeter durch Christian Schade zum 2:1 (73.). Der überragende Julien Jaremkow schloss einen Alleingang aus spitzestem Winkel zum 3:1 ab (86.). Jörg Bittner erhöhte in der Schlussminute gar noch auf 4:1. – Zuschauer: 25. (hap)

(1:0). In der 32. Minute war es Routinier Julian Kaiser, der die Heimelf mit einem schönen Heber über den Gästekeeper in Führung brachte. Kurz vor Ende trafen Lukas Seiring und Thomas Martinek aus kürzester Entfernung nur Pfosten beziehungsweise Latte. – Zuschauer: 40 (tög)

(0:1). Die Führung der Gäste resultierte aus einem Elfer, den Fabian Meisinger verwandelte (32.). Den Ausgleich per Kopf erzielte Lukas Krebs nach mustergültiger Flanke von Phil Meitinger (65.). In einer packenden Schlussphase wollten beide Teams den Sieg. Den Unterschied machte wiederum Phil Meitinger nach feiner Einzelleistung mit dem Siegtreffer (86.). Den Sieg hielt Stiljano Moracaj mit einer Glanzparade kurz vor Schluss fest. (hd-)

Themen folgen