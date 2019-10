vor 27 Min.

Überlegener als das Ergebnis aussagt

Emanuel Richter und Charly Brown sorgten auch in Rosenheim für den Löwenanteil an den Punkten der BG Leitershofen/Stadtbergen.

BG Leitershofen/Stadtbergen verteidigt mit dem fünften Sieg im fünften Spiel die Tabellenspitze in der 1. Regionalliga. Jetzt warten die Topkonkurrenten

Die BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen hat die Tabellenführung in der 1. Regionalliga Südost verteidigt. Die Basketballer gewannen das Auswärtsspiel bei der DJK SB Rosenheim mit 80:74 und konnten dadurch im fünften Spiel den fünften Erfolg feiern.

Die Innstädter erwischten den etwas besseren Start, verteidigten aggressiv und gingen gleich einmal 10:5 in Führung. Relativ schnell wendeten die Kangaroos aber das Blatt. Emanuel Richter war erneut bestens aufgelegt und sorgte alleine im ersten Viertel mit 11 Punkten und einer praktisch hundertprozentigen Trefferquote dafür, dass Leitershofen zunächst gleich- und bis zum Ende des ersten Abschnitts auch an den Gastgebern vorbeizog (Spielstand 22:15). Auch in den zweiten zehn Minuten dominierten die Stadtberger das Spiel und bauten den Vorsprung auf 45:33 bis zur Halbzeit aus. Bereits jetzt konnte man gut rotieren und den gesamten Kader zum Einsatz bringen.

In der Halbzeit appellierte BG-Coach Nenad Bekic an seine Spieler noch einmal, jetzt auf keinen Fall locker zu lassen. Und tatsächlich zeigten sich die Mannen um Kapitän Dominik Veney erneut unbeeindruckt von den weiteren intensiven Bemühungen der Spartans, mit dem Publikum im Rücken das Blatt wieder zu wenden. Vielmehr legte man selbst noch eine Schippe drauf. Ein 17-Punkte-Vorsprung nach 30 Minuten (Spielstand 65:48) war schon eine Vorentscheidung. In den letzten Minuten erlaubte sich die BG dann im Gefühl des sicheren Sieges den ein oder anderen Ballverlust zu viel, dazu gelang Rosenheim mit zwei Dreiern in der Schlussminute noch eine Ergebnisverbesserung. In Summe waren die Stadtberger aber in diesem Match sicherlich deutlich überlegener, als es der Sechs-Punkte-Vorsprung auf der Anzeigetafel am Ende anzeigte.

Bemerkenswert sicher auch das Duell der beiden amerikanischen Playmaker Charlie Brown und Jguwon Hogges, die sich in ihrer Klasse beidseitig in nichts nachstanden und den Zuschauern ein tolles Duell boten. Mit 10:0 Punkten sind die Kangaroos nun sicherlich besser als von vielen Experten erwartet in die Saison gestartet und dürfen sich schon mindestens einmal eine weitere Woche über die Tabellenführung freuen. Allerdings warten nun hintereinander die Topkonkurrenten der Liga auf die Leitershofer. Bereits am nächsten Samstag geht es mit dieser Serie los, dann ist der hochgehandelte TTL Basketball Bamberg zu Gast in der Stadtberger Sporthalle.

BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen: Brown (18/1 Dreier), Adjankou, Sauer (8/1 Dreier), Fiebich, Uhlich, Londene (5/1 Dreier), Hadzovic (8), Tomic (6), Veney (4), Tesic (3/1 Dreier), Richter (28/7 Dreier).

Die zweite Mannschaft unterlag gegen den TSV Weilheim in der 2. Regionalliga-Süd mit 59:70 und befindet sich mit 2:6 Punkten erst einmal im Tabellenkeller wieder. Beste Werfer waren Marc Kaufeld (18) und Niklas Moosrainer (13). (asan)

