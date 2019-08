vor 22 Min.

Überragender Lokalmatador

Tom Bittner gewinnt Königsklasse beim Gersthofer Jugendcup

122 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland kämpften in Gersthofen beim 3. Jugendcup in insgesamt acht Konkurrenzen um wichtige Punkte für die deutsche Jugendrangliste. Seit bereits knapp 20 Jahren veranstaltet der TC Rot-Weiß Gersthofen im August ein Jugendranglistenturnier. Wie in der Vergangenheit wurde das Turnier in der höchsten Kategorie J2 ausgetragen.

Trotz starker Konkurrenz mit internationalen TE-Turnieren kann sich das Gersthofer Turnier nach wie vor großen Zuspruchs erfreuen. Die Teilnehmer kamen zum Teil bis aus Berlin, Aachen oder Köln. Der Großteil der Spielerinnen und Spieler kommt jedoch aus Bayern und Württemberg. Die meisten Teilnehmer stellten der gastgebende Verein TC Rot-Weiß Gersthofen mit elf und der Nachbarverein TC Friedberg mit insgesamt 13 Teilnehmern.

Trotz der insgesamt etwas enttäuschenden Gesamtteilnehmerzahl von 122 (zu besten Zeiten hatten sich auch schon knapp 200 Spieler gemeldet) war der Veranstalter glücklich darüber, dass alle acht angebotenen Konkurrenzen in Feldern mit mindestens acht Teilnehmern oder mehr durchgeführt werden konnten. Damit blieb in allen Konkurrenzen der höchste Standard J2 erhalten.

Aus Sicht des Gastgebers überragend war die Leistung von Tom Bittner in der Königsklasse U16 männlich. Als Top-Gesetzter wurde er seiner Favoritenrolle voll gerecht und zog mit drei glatten Zweisatz-Siegen ungefährdet ins Finale ein. Sehr zum Leidwesen der Zuschauer, die sich auf ein hochklassiges U16 Finale freuten, konnte sein Gegner, Niklas Vontheim aus Wolfratshausen dann verletzungsbedingt nicht zum Finale antreten.

Doch auch andere Lokalmatadoren erzielten beachtliche Ergebnisse, jeweils dritte Plätze belegten Carlota Heinz Santana und Carolin Feltl, jeweils U16 weiblich, Emma Schruff, U12 weiblich und Timo Seidl, U10 männlich.

In der weiblichen Königsdisziplin U16 siegte die erst 13 jährige Franziska Kremerskothem vom TC Aschheim gegen die drei Jahre älterer Chiara Wiebel vom TSV Altenfurt glatt mit 6:1, 6:0.

Überlegen war auch der Sieg des Friedbergers Levin Bergmiller bei den U10 männlich, er ließ seinem Gegner Max Weisbach vom TC Schwaben keine Chance.

Viel spannender machten es die zehnjährigen Mädchen. In einem tollen Match siegte Aurelia Löhrer vom TC Siebentisch Augsburg mit 4:1, 2:4 und 10:6 gegen Denisa Maria Grajdeanu vom TC Bernhausen aus Württemberg.

Die weiteren Sieger waren U12 weiblich: Nelli Marie Buckow vom SV Gablingen, U12 männlich: Tim Kohl vom Odenkirchener TC (Niederrhein), U14 weiblich: Carolin Böhme TA Schwendi (Württemberg), U14 männlich: Robin Trono TC Aschheim. (wijo)

