vor 21 Min.

Unglaubliche Moral sichert Jugendbundesliga

Nachwuchsakademie gelingen zwei Siege in der Qualifikation. Coach übt Kritik am Verband

Der Baramundi-Basketball-Akademie Augsburg, dem Nachwuchskooperationsprojekt der BG Leitershofen/Stadtbergen und des TSV 1847 Schwaben Augsburg, bleibt ein weiteres Jahr der Zugehörigkeit zur U16-Jugendbundesliga (JBBL). Am Wochenende belegten die Spieler beim Qualifikationsturnier in der Stadtberger Sporthalle den dritten Platz. Die Teilnahme an dieser Runde war nach einer Niederlage in den Play-Downs im Frühjahr nötig geworden.

Die Vorzeichen für das Team der Jahrgänge 2004 und 2005 waren vor diesem Wochenende nicht optimal. Einige Spieler mussten angeschlagen in das Turnier gehen oder kamen erst kurzfristig aus langwierigen Verletzungen zurück. Die Regelung, dass ein Spieler nach einer gespielten Qualifikation nicht mehr zu einem anderen JBBL-Team wechseln darf, sorgte kurzfristig für einen weiteren Ausfall.

Die großen Basketballprogramme suchen fortlaufend auch bei der Akademie nach geeigneten Talenten und sprechen dann dementsprechende Empfehlungen an die Spieler aus, doch besser eine Qualifikation gar nicht erst zu bestreiten. Für Coach Stefan Goschenhofer ist das keine optimale Situation: „Es ist legitim, dass die Spieler oder auch deren Eltern von großen Basketballkarrieren träumen. Die Entwicklung, wie das Procedere hier abläuft, ist aber diskussionswürdig, insbesondere auch deshalb, weil bei solchen Transfers keinerlei Ausbildungsentschädigungen fließen und die kleineren Standorte seitens des Verbandes eigentlich immer mehr geschwächt anstatt gestärkt werden.“

Der Wettkampf begann für die Leitershofer und Augsburger dann aber optimal. Bereits im ersten Spiel wurden die Tennet young heroes Bayreuth, ihres Zeichens immerhin Nachwuchsteam eines Erstligisten, mit 53:48 bezwungen. Der Sieg wurde aber teuer bezahlt, mit Simon Link und Sebastian Ritschel mussten zwei Aktivposten dieser Partie verletzt ausscheiden. Dementsprechend wurde es im zweiten Spiel gegen die Rhein-Neckar Metropolitans aus Mannheim, das mit Abstand beste Team des Turniers, richtig schwer und man musste mit 50:77 eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Gegen die BIS Baskets Speyer (Herrenteam in der Pro B) hätte die Akademie mit einem weiteren Sieg bereits alles klar machen können. Die Mannschaft zeigte in diesem Match eine unglaubliche Moral. Alle angeschlagenen Akteure und noch dazu die beiden Verletzten des Vortages stellten sich dem Team zur Verfügung, man spürte förmlich den Willen der Jugendlichen in der Halle, unbedingt wieder JBBL spielen zu wollen.

Und der Einsatz wurde belohnt, man besiegte die Pfälzer in einer wahren Schlacht mit 47:38 und konnte bereits die erfolgreiche Qualifikation feiern. Das letzte Spiel gegen die SG Stuttgart-Esslingen-Kirchheim, das Nachwuchsteam des Pro-A-Ligisten Kirchheim Knights, wurde zu einem – wenn auch bedeutungslosen – Endspiel um den zweiten Tabellenplatz. Die bayerischen Schwaben verzichteten nun auf den Einsatz der angeschlagenen Akteure und die württembergischen Schwaben trugen nach einer Augsburger Schwächephase im zweiten Viertel einen verdienten 57:40-Sieg davon. Die Kirchheimer hatten keine Mühen gescheut und mit einem lautstarken Fanblock den Albaufstieg gewagt, wodurch gerade bei dieser Partie eine tolle Atmosphäre in der Stadtberger Sporthalle entstand.

Trainer Stefan Goschenhofer war überaus zufrieden mit der Vorstellung seines Teams: „Alle Akteure haben bravourös gekämpft und einen tollen Teamgeist bewiesen, mitunter haben wir auch richtig gut gespielt. Nun freuen wir uns auf die JBBL-Saison, das haben sich die Jungs wirklich redlich verdient.“ Die neue Spielrunde beginnt Ende September, die Gruppeneinteilung hierzu wird in Kürze bekannt gegeben. (LN)

