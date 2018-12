Verregnete Generalprobe

04.12.2018

Silvesterlauf-Training mit Profis und Vorjahressieger

Noch knapp vier Wochen sind es bis zum 52. Gersthofer Silvesterlauf. Die Extraportion Training gab es von Profi-Trainerin Ursula Saalfrank. Der Regen machte den Sportlern nichts aus. Nach einer verpatzten Generalprobe soll die Premiere ja umso besser werden.

Das bedeutet, dass am Silvesterlauf die Sonne scheint, nachdem es beim Training am Sonntag zeitweise ordentlich regnete. Zu der mittlerweile schon traditionellen Einheit mit Profi-Lauftrainerin Ursula Saalfrank kamen immerhin ein Dutzend Laufbegeisterte. Unterstützung erhielt Saalfrank in diesem Jahr von Titelverteidiger Yossief Tekle, der beim Silvesterlauf 2017 als Einziger mit 29:31 Minuten unter einer halben Stunde geblieben war.

Vom Regen ließen sich die Läufer nicht abhalten und starteten vom Stadion des TSV Gersthofen aus auf die Silvesterlauf-Runde – allerdings ohne die zwei Kilometer durch die Stadt. Zwischendrin gab es auf der Strecke immer wieder kurze Stopps: Laufschule. Saalfrank machte deutlich, wie wichtig die Technik für den Lauf ist. Die größte Erkenntnis für viele Teilnehmer war die Bedeutung der Armarbeit. Stimmt die nicht, geht zu viel Energie verloren, die Atmung funktioniert nicht entsprechend und die Beine verlieren an Kraft. „Nach einer Weile sehe ich, wie ihr im Oberkörper beginnt, herum zu wackeln“, sagt Saalfrank bei einer Unterbrechung. Sie läuft mal neben dem einen, dann neben dem anderen. Jeder bekommt individuelle Tipps. Die gilt es jetzt in den letzten Trainingseinheiten bis zum Silvesterlauf umzusetzen. Dann steht der 52. Auflage nichts mehr im Wege und das Wetter spielt dann ja auch mit – zumindest wenn man dem Sprichwort glaubt. (pro-)

