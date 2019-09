vor 17 Min.

VfR Foret strauchelt erstmals

Gegen den TSV Lützelburg setzt es die erste Niederlage, weil die Schützlinge von Murat Birlik die erste Halbzeit verschlafen

Von Bernd Reiser

Seit der SV Stettenhofen seine Fußball-Abteilung aufgelöst hat und sich die meisten Spieler dem FC Langweid angeschlossen haben, trägt der VfR Foret seine Heimspiele auf dem direkt gegenüber liegenden Sportplatz des SVS aus. Das erste Saisonspiel gegen den TSV Meitingen II konnte man in der Fußball-Kreisklasse Nordwest noch gewinnen, doch gegen den TSV Lützelburg zahlte sich der größere Platz nicht aus. Die Gäste nahmen mit einem 1:0-Sieg verdienet drei Punkte mit, weil die Hausherren die ersten 45 Minuten komplett verschlafen hatten.

Zwar hatten die Gastgeber die ersten Möglichkeiten durch zwei Kopfbälle von Dogukan Ümmet und Ahmet Sakarya, doch nach 18 Minuten gingen die Gäste nach einem Freistoß von Florian Kamissek in Führung. Kamissek traf mit seinem platzierten Schuss zwar nur den Pfosten, doch Fabian Karg versenkte den Nachschuss unhaltbar zum 0:1. Der TSV Lützelburg war jetzt das bessere Team und hatte durch Michele Muscillo nach einem Konter und wieder Fabian Karg nach einem Freistoß gute Möglichkeiten, um die Führung auszubauen. Einem Distanzschuss von Michael Hertle konnte VfR-Keeper Ali Özdemir gerade noch an die Latte lenken.

Nach dem Wechsel begannen die Gäste wieder stark und hatten in der 46. Minute durch Michael Hertle sogar eine Doppelchance zur Vorentscheidung, aber wieder konnte der starke Ali Özdemir zur Ecke klären. Der fällige Eckball hätte dann beinahe durch Johannes Heinrichs die Entscheidung gebracht, doch sein Kopfball verfehlte das Ziel knapp.

Die Hausherren übernahmen jetzt aber erstmals das Kommando über die Partie und kamen jetzt ebenfalls zu guten Möglichkeiten. Ahmet Skarya verfehlte das Tor nach guter Vorarbeit von Dogukan Ümmet (55.) nur knapp und fünf Minuten später konnte Foret einen Abspielfehler von TSV-Keeper Michael Weißhaupt nicht zum Ausgleich nutzen. In der 75. Minute hätte Kevin Pinar nach einem Konter für die Entscheidung sorgen können, doch Ali Özdemir war nicht mehr zu überwinden. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Mert Güngör in der 85. Minute und auch TSV-Stürmer Kevin Pinar konnte in der Nachspielzeit nach einem Konter aus aussichtsreicher Situation Ali Özdemir nicht mehr bezwingen.

VfR Foret: Özdemir; Kayapinar, Bilik , Gökhan, Er, Güngör, Ümmet, Danabas, Bakar, Arslan, Sakarya (Yilmaz, Schacht, Senoglu)

TSV Lützelburg: Weißhaupt; Muscillo, Egger, Christi, Kapfer, Heinrichs, Hertle, Karg, Kamissek, Scheben, Grohmann (Öschay, Pinar, Ullmann)

Tore: 0:1 Karg (18.). - Gelb-Rot Bakar (Foret/90.) - Schiedsrichter: Lehmann (Friedberg). - Zuschauer: 80.

