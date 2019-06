vor 23 Min.

Viel vorgenommen

Schwäbische Titelkämpfe in Neusäß

Pünktlich zu Beginn der Beachvolleyball-Saison beendete auch das letzte Team des VC Neusäß die Rückrunde der Mixed-Liga.

Einen Sieg konnten die Allstars in der freien Gruppe verbuchen. Sie spielten ohne feste Aufstellung und mit weniger Restriktionen als bei den offiziellen Gruppen. Das jüngste Team, die Unglaublichen, spielten zum ersten Mal in der Liga mit. Gegen Ende rückte für die Truppe des Trainerduos Bettina Fritsch und Bernhard Wolf sogar ein Spielgewinn in greifbare Nähe.

Die dritte Mannschaft des VC, die Unersättlichen, trat in der C-Gruppe an. Trainerin Uta Wolf betonte, dass ihr Team gegen die starke Konkurrenz mit oft ehemals aktiven Spielern stets gut mithalten konnte, letztendlich jedoch meist ein Quäntchen Glück und Selbstbewusstsein für den Sieg fehlte.

Die Unberechenbaren konnten sich in der A-Gruppe besonders in der Rückrunde deutlich steigern und schafften so als Dritter erneut die Qualifikation für die schwäbische Mixed-Meisterschaft am 8. Juni in eigener Halle am Eichenwald in Neusäß. Nur knapp vor ihren Teamkollegen spielten sich die Unverwüstlichen auf Platz zwei der A-Gruppe. Auch sie konnten sich für die schwäbischen Meisterschaften qualifizieren.

Beide Mannschaften bereiten sich nun intensiv darauf vor, die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft an diesem Wochenende zu schaffen. (pb-)

