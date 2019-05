21:38 Uhr

Viele glückliche Gesichter

SC Altenmünster bleibt nach einer ganz starken zweiten Halbzeit auf Kurs Klassenerhalt

Der Druck, den der SC Altenmünster und der BC Adelzhausen in der vergangenen Woche verspürten, erhöhte sich vor dem Abstiegskracher in der Fußball-Bezirksliga Nord am Samstagnachmittag noch mehr. War doch der Mitkonkurrent um den Relegationsplatz, der SV Holzkirchen, mit einem 2:0-Erfolg beim TSV Nördlingen II bis auf einen Zähler beziehungsweise zwei Punkte an den BCA und den SCA herangerückt. Nur der Sieger im Duell Altenmünster – Adelzhausen konnte sich am drittletzten Spieltag wieder etwas Luft verschaffen. Am Ende atmeten schließlich die Gastgeber nach einer starken zweiten Halbzeit und einem 4:1-Erfolg kräftig durch. Am rettenden Ufer ist aber der Aufsteiger aus dem Zusamtal freilich noch immer nicht.

Dass enorm viel auf dem Spiel stand, das merkte man beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit förmlich an. Sehr kampfbetont wurden immer wieder die Zweikämpfe geführt; das Risiko scheuten beide Teams jedoch wie der Teufel das Weihwasser. Altenmünster kam zu zwei Torchancen: Die erste versemmelte Patrick Pecher, als dieser in der 23. Minute frei vor BCA-Torwart Michael Fottner auftauchte, jedoch beim Abschluss zögerte und schließlich den Ball aussichtsreich vertändelte. Die zweite entschärfte Fottner mit einer Glanzparade nach einem Schuss von Mario Kalkbrenner nach knapp einer halben Stunde. Spektakulär lenkte er den Weitschuss aus 20 Meter neben den Pfosten.

Nur zögerlich stießen die Gäste in die gegnerische Hälfte vor. Vier Minuten vor der Pause jedoch mit großem Ertrag: Nachdem Altenmünsters Mohammed Mahmoud im Mittelfeld hängen blieb, kam nach einem blitzschnellen Konter die Murmel zu BCA-Torjäger Dominik Müller, der aus zehn Metern abzog und zum 0:1 ins kurze Eck traf. SCA-Keeper Kevin Abold sah nicht gut aus.

Wie umgewandelt kamen die Gastgeber aus der Kabine. Es waren gerade einmal 50 Sekunden gespielt, als Patrick Pecher nach Flanke von Thomas Lauter zum 1:1 einköpfte. Dieses Tor löste viele Fesseln beim SCA, der BCA hingegen war geschockt. Allein das Eintrittsgeld wert war der Treffer von Fahad Barakzaie vier Minuten danach. Technisch perfekt schlenzte er mit dem linken Fuß den Ball zum 2:1 in den Winkel. „Ein Traumtor“, wie BCA-Trainer Wolfgang Klar später anerkennend konstatierte. Nach der Führung hatten die schnellen Offensivkräfte der Hausherren genügend Räume, um die nun bisweilen entblößte Adelzhausener Abwehr zu überlaufen. Barakzaie legte den dritten Treffer durch Thomas Lauter auf (63.), der unermüdlich ackernde Manfred Glenk passte zehn Minuten vor Schluss den Ball quer zu Joker Nico Schuster, der zum 4:1-Endstand einschob. (her)

SC Altenmünster: Abold, Lauter (73. Stöckle), Scheifel, S. Kaifer, Kalkbrenner, Ferme, Mahmoud (52.Schuster), Osterhoff, Barakzaie, Glenk, Pecher (69. Seiter)

BC Adelzhausen: Fottner, Götz (64. Grimmer), Klar, Albustin, Lichtenstern (76. Stöttner), Asam, Braun, Schuch, Ettner, Mahl (85. Kügle), Müller

Tore: 0:1 Müller (41.), 1:1 Pecher (46.), 2:1 Barakzaie (50.), 3:1 Lauter (63.), 4:1 Schuster (70.). – Schiedsrichter: Manfred Keil (Wassertrüdingen) – Zuschauer: 200

Themen Folgen