Motiviert aus der Pause

SC Altenmünster am ersten Heimspieltag mit Sieg und Niederlage

Nach der durch Corona bedingten Zwangspause konnten die Volleyballdamen des SC Altenmünster endlich wieder einen Heimspieltag abhalten und fuhren dort einen Sieg gegen den FC Affing (3:0) und eine Niederlage gegen die DJK Hochzoll III (2:3) ein.

Sehr motiviert startete man in die erste Begegnung gegen den FC Affing. Aufgrund guter Aufschläge, gekonnter Angriffe und routinierter Abwehrarbeit dominierten die Altenmünsterinnen und entschieden drei Sätze in Folge für sich (25:17; 25:21; 25:19). Der Wechsel auf verschiedene Spielsysteme gelang im Spiel problemlos und auch die Nachwuchsspielerinnen zeigten selbstbewusst ihr Können.

Im zweiten Match gegen den DJK Augsburg war schon zu Beginn klar, dass die Begegnung gegen die aufschlag- und angriffsstarken Hochzollerinnen von höherem Tempo und hoher Intensität geprägt war. Dieses Tempo konnten die Altenmünsterinnen erst gegen Ende des zweiten Satzes nach einer spektakulären Aufholjagd mitgehen, sodass Satz eins (23:25) und zwei (24:26) knapp abgegeben werden mussten.

Diesen Schwung nahmen die SCAlerinnen mit in die zwei folgenden Sätze und entschieden diese durch eine hohe Flexibilität im Angriff, eine konstante Abwehr und starke Aufschlagserien für sich (25:13; 25:22). Den Tiebreak musste man jedoch schließlich verdient den Hochzollerinnen mit 15:6 überlassen. Jetzt freut man sich auf den nächsten Spieltag, der am 7. November in Gosheim stattfinden wird. (lf-)

SC Altenmünster: Donderer, Fink, Hartmann, Küffner, Litzel, Mengele, Panknin, Schmid, Seeger, Streit, Wiedemann.