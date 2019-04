23.04.2019

Vom Verletzungspech verfolgt

TSV Meitingen verliert beim Spitzenreiter in Ehekirchen nicht nur das Spiel, sondern auch drei Spieler

Von Nicolai Vrazic

Es soll auch in diesem Jahr einfach nicht sein. Der TSV Meitingen musste beim Spitzenreiter FC Ehekirchen den zahlreichen Verletzungen Tribut zollen. Mit 1:3 (0:0) verloren die Lechtaler somit nicht nur die Aufstiegsambitionen in der Fußball-Bezirksliga Nord, sondern abermals drei wichtige Stützen im Kader.

„Eigentlich waren wir auf einem guten Weg“, resümierte Abteilungsleiter Torsten Vrazic. Mit einer Rumpftruppe reiste der TSV Meitingen zum Spitzenreiter, nachdem sich ein paar weitere Spieler einen erholenden Osterurlaub gönnten. Die Enttäuschung darüber verbargen Vrazic und Trainer Pavlos Mavros, wollten dem Spitzenreiter auch mit drei A-Jugendspielern auf der Bank ein Bein stellen, um auf den SC Bubesheim aufzuschließen. Das erste Ausrufezeichen setzte indessen der Gastgeber. Fabian Scharbatke und Matthias Rutkowski im Nachschuss (6.) prüften erstmals TSV-Schlussmann Daniel Wagner, der sich noch als großer Rückhalt entpuppen sollte. Doch auch die Gäste kamen zu ihren Möglichkeiten. Emmanouil Chouiloulidis verfehlte knapp den rechten Pfosten (19.). Der Tabellenführer hatte zwar durchaus mehr Spielanteile, pflegte hingegen nötigen Respekt. Die Truppe von Spielertrainer Michael Panknin lauerte in Hälfte eins vorwiegend auf Kontermöglichkeiten, wurde dadurch jedoch immer wieder brandgefährlich. Doch immer wieder war es Wagner, der die Fingerspitzen irgendwie in die Flugbahn des Kunstleders brachte. Auf der Gegenseite hatte plötzlich Mateo Duvnjak das 1:0 für die Gäste auf dem Fuß, knallte die Kugel aber an den Pfosten (39.). Nur eine Minute später verpasste der 26-Jährige sehenswert aus der Drehung mit dem Rücken zum Tor nur um wenige Millimeter.

Für den größten Aufreger des Spiels sorgte kurz darauf Sebastian Rutkowski, der mit einem Ellenbogenschlag Chouiloulidis das Nasenbein brach. Schiedsrichter Meixner ahndete dies jedoch lediglich mit einer Gelben Karte. „Es war eine klare Tätlichkeit, für die er sich nicht einmal entschuldigte. Er ist Kapitän des Tabellenführers und hat so etwas eigentlich nicht nötig“, war Vrazic enttäuscht über die Aktion an der Grenze zum Unsportlichen.

Trainer Mavros musste zur Halbzeit dreimal wechseln, denn auch Christian Lang und Rene Heugel mussten runter. Die Ordnung beim TSV Meitingen war weg und der Bezirksliga-Spitzenreiter ging recht einfach durch Christoph Hollinger in Führung (54.).

Der Tabellendritte fand zurück ins Spiel, erzielte durch Winterneuzugang Duvnjak den Ausgleich (75.) und war nah dran, zumindest einen Punkt beim FC Ehekirchen zu entführen. Doch irgendwann sind selbst beim TSV Meitingen sämtliche Kräfte aufgebraucht. Ein Eckstoß auf den Kopf von Ledl bescherte dem Gastgeber die Führung gegen völlig erschöpfte Mavros-Schützlinge (88.). Kampflos wollte sich der TSV somit auch nach dem abermaligen Rückstand noch nicht geben und spielte weiter mit offenem Visier nach vorne. Nach einem Ballverlust und Gegenstoß des Gastgebers schob Hollinger in der Nachspielzeit zur endgültigen Entscheidung ein (90.).

FC Ehekirchen: Lenk, Appel (63. Jahner), M. Rutkowski, Panknin, Schmaus, C. Hollinger, Ledl, S. Rutkowski, J. Hollinger (90. Kranner), Mayr, Scharbatke (90.+2 Wenger).

TSV Meitingen: Wagner, Bauer, Fichtner, Wolf, Lang (46. Ruinat), Heugel (43. Gassner), Nießner, Huckle, Duvnjak, Chouiloulidis (46. Sentpaul), Englisch.

Tore: 1:0 C. Hollinger (54.), 1:1 Duvnjak (75.), 2:1 Ledl (88.), 3:1 C. Hollinger (90.)

Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Patrick Meixner.

Themen Folgen