„Von Beginn an hellwach sein“

vor 20 Min.

Wie der Neusässer Trainer gegen Olympia Neugablonz bestehen will

Aufsteiger TSV Neusäß hat nach seinem ersten Dreier gegen den TSV Babenhausen (1:0) Blut geleckt und für die bevorstehende englische Woche in der Fußball-Bezirksliga Süd ordentlich Selbstbewusstsein getankt. Das Programm der nächsten Tage hat es allerdings in sich.

Nach drei Siegen aus drei Spielen ist mit dem BSK Olympia Neugablonz am Donnerstag (15 Uhr) ein Titelaspirant zu Gast im Lohwaldstadion. „Da kommt ordentlich Qualität nach Neusäß“, weiß auch Co-Trainer Frank Lehrmann. Verstecken will sich der 34-Jährige jedoch keineswegs. „Wir werfen mit Sicherheit nicht schon vor dem Spiel die Flinte ins Korn. In Neusäß müssen die auch erst einmal bestehen“, lautet die Kampfansage. Grundsätzlich ist Lehrmann mit vier Zählern aus drei Spielen zufrieden. Damit etwas gegen Neugablonz aufs Konto hinzukommt, „müssen wir von Beginn an griffig und hellwach sein – so wie wir es gegen Aystetten oder Babenhausen bereits gut gemacht haben“, fordert Lehrmann.

Am Sonntag (15 Uhr) wartet mit dem TV Erkheim dann eine vermeintlich einfachere Aufgabe auf den Aufsteiger. Doch der Blick auf die noch junge Tabelle ist trügerisch, dessen ist sich auch der 34-Jährige bewusst. „Erkheim ist nicht zu unterschätzen. Sie haben nicht ohne Grund im vergangenen Jahr um den Aufstieg in die Landesliga gespielt und sind lediglich wegen einem Tor gescheitert“, so Lehrmann. Mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und Willensstärke rechnet sich der Co-Trainer aber auch dort etwas aus.

