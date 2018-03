Vorzeitiges Happy End

14.03.2018

Auerbacher Frauen sind Meister und steigen auf

Wollten sie ihren Trainer Stephan Mack ein wenig ärgern oder spielten sie mit ihren Gegnerinnen? Am vorletzten Spieltag spannten die Volleyballdamen der SpVgg Auerbach/Streitheim die Verantwortlichen des Öfteren auf die Folter. Doch am Ende hieß der Sieger wie schon in den vorherigen zwölf Spielen: SpVgg Auerbach/Streitheim. Mit zwei 3:1-Siegen gegen den FC Kleinaitingen und den TSV Friedberg IV holten sich die Rothtalerinnen die vorzeitige Meisterschaft in der Kreisliga Mitte und stehen als Aufsteiger in die Bezirksklasse fest.

Heftig umkämpft war der erste Satz im Derby gegen Kleinaitingen, hier war erst mit einem glücklichen 29:27 für Auerbach Schluss. Die Gäste witterten die Chance und gewannen prompt den zweiten Durchgang mit 25:15. Erst nach einer gehörigen Ansprache vom Trainer ging ein Ruck durch die Mannschaft und die folgenden Sätze wurden mit 25:14 und 25:11 und das Spiel mit 3:1 gewonnen. Das gleiche Bild im zweiten Spiel gegen Friedberg. Wieder ging der erste Satz mit 28:26 an die Gäste. Doch ab diesem Zeitpunkt hatte Friedberg keine Chance mehr. Kraftvolle und schnelle Aufschläge von Anet Schafhauser und die Übersicht von Monika Rittel und Edith Schmidt brachten Auerbach in den Sätzen mit 25:9, 25:7 und 25:17 auf die Siegerstraße. (koh)

