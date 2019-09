20:35 Uhr

Walter sorgt für Entscheidung im Ortsderby

TSV Neusäß siegt im Pokal bei der SpVgg Westheim

Im vorgezogenen Achtelfinales des Totopokals im Kreis Augsburg bezwang der Bezirksligist TSV Neusäß gestern Abend im Lokalderby auf dem Kobel den Kreisligisten SpVgg Westheim mit 1:0.

Bei den Kobelkickern stand der auf den letzten Drücker verpflichtete Neuzugang Markus Bauer zwischen den Pfosten. Der 38-Jährige war erst in der Sommerpause vom SV Bonstetten zum Bezirksligisten FC Stätzling gewechselt, hat dort aber nur ein Spiel bestritten. Er musste sich erst in der 85. Minute geschlagen geben, als Valentin Walter vor 120 Zuschauern den Treffer des Abends erzielte.

Heute Abend geht es weiter: Pokalschreck und Titelverteidiger stehen sich in der Partie TSV Mühlhausen gegen TSV Täfertingen gegenüber. Der A-Klassist hat bereits den Bezirksligisten TSV Aindling und den Kreisligisten SV Thierhaupten eliminiert. Für Täfertingens Trainer Antonio Cuevas ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Er hat von 2012 bis 2014 in Mühlhausen gespielt.

Der FC Horgau erwartet den Bezirksligisten SV Türkgücü Königsbrunn. Für Trainer Franz Stroh ist es die Generalprobe für die beiden anstehenden Derbys in der Kreisliga Augsburg beim TSV Zusmarshausen und gegen den TSV Dinkelscherben. Auch die beiden Urlauber Fabian Tögel und Michael Vogele sollen zum Einsatz kommen.

Auch der SSV Anhausen hat es mit einem Bezirksligisten zu tun. Im Anhauser Tal wird der TSV Bobingen erwartet. Diese Partie wird erst um 19.30 Uhr unter Flutlicht angepfiffen. Alles anderen Spiele beginnen um 18 Uhr. (oli)

