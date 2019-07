00:02 Uhr

Wechsel ins Neuland

SV Ehingen spielt im Kreis Donau jetzt in der Kreisklasse Nord 2

Der SV Ehingen/Ortlfingen wird in der kommenden Saison in der Kreisklasse Donau Nord II auf Punktejagd gehen (wir berichteten), die zweite Mannschaft in der B-Klasse Donau West III. In den neuen Ligen können sich die „Einhörner“ auf Derbys gegen den SV Wortelstetten, FC Pfaffenhofen-Untere Zusam und TSV Unterthürheim freuen. Durch die Umgruppierung startet die Punktrunde zwei Wochen früher bereits am 4. August. Daher rief das Trainerteam um Holger Bosch und Patrick Sellner die Mannschaft bereits zum Trainingsauftakt zusammen.

Mit dabei waren die Neuzugänge Jan Blochum und Maximilian Klingner (beide TSV Meitingen II), Simon Leser, Robin Schmidbauer und Marco Aust (JFG Lech-Schmutter) und Daniel Sonner (VfL Westendorf). (apr)

Testspiel-Termine: 7.7., 17 Uhr SVE/O – TSV Kriegshaber, 14.7., 17 Uhr SVE/O – TSV Pfersee, 17.7., 18:45 Uhr SVE/O – SV Villenbach, 20.7., 14 Uhr VG-Turnier in Ellgau, 28.7., 17 Uhr SVE/O – BCA Oberhausen.

