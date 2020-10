16:38 Uhr

Wegen Corona: Spiel hängt am seidenen Faden

Spitzenreiter SV Aystetten hat noch nie bei Viktoria Augsburg gewonnen. Die Partie steht wegen Corona auf der Kippe

„Wir haben gewonnen. Darüber freuen wir uns.“ Marco Löring, dem Trainer des SV Cosmos Aystetten, ist es egal, dass der 4:0-Sieg des Spitzenreiters gegen den Schlusslicht SV Stöttwang relativ glanzlos ausgefallen ist. „Was will man erwarten, wenn ein Gegner so hinten drin steht?“, sagt Löring und gibt zu: „Ein paar Tore hätten es schon mehr sein können.“ Die Chancen waren jedenfalls da.

Am liebsten wäre es Löring, wenn sich die Seinen das Toreschießen für das Auswärtsspiel bei der TG Viktoria Augsburg (Samstag, 15 Uhr) aufgehoben hätten. Bei diesem Gegner hat der SV Cosmos nämlich noch nie gewonnen. „Wir werden Gas geben, um diese Serie zu brechen“, verspricht der Coach. Dabei ist noch längst nicht sicher, ob diese Partie stattfinden kann.

Viktoria Augsburg hat nämlich am vergangenen Wochenende bei Türkgücü Königsbrunn gespielt. Und aus diesem Team wurde ein Spieler positiv auf Corona getestet. Erste Konsequenz: Das Derby beim TSV Bobingen wurde abgesagt. „Der Abteilungsleiter von Türkgücü Königsbrunn Taner Zan hat mich darüber informiert, dass ein Spieler der Mannschaft positiv auf Corona getestet wurde. Nun muss die komplette Mannschaft getestet werden, und ehe das Ergebnis nicht vorliegt, kann auch nicht gespielt werden“, sagt Bezirksspielleiter Rainer Zaiser: „Das liegt nicht in unserer Hand, die Vorgaben sind so. Aber lieber ein Spiel absagen, als eine zusätzliche Mannschaft in Quarantäne schicken.“

Auch die Spieler der TG Viktoria Augsburg mussten sich als letzter Gegner der Königsbrunner am Donnerstag zum Corona-Test begeben. Sobald dieser vorliegt und negativ ausfällt kann gespielt werden. Andernfalls würde dem SV Cosmos eine zweiwöchige Pause drohen, denn am kommenden Wochenende spielt der TSV Bobingen als Kreispokalsieger in der ersten BHV-Pokalrunde gegen den Bayernligisten FC Pipinsried. (oli/nos)

