vor 35 Min.

Weniger Teilnehmer wegen der Hitze?

Ein Großteil der Titel bei der Kreismeisterschaft geht an zwei Vereine

Von Johann Kohler

Mit 135 Startern waren rund ein Drittel weniger Teilnehmer wie in den Vorjahren bei den mittel- und nordschwäbischen Schüler- und Jugend-Mehrkampfmeisterschaften im Horgauer Rothtalstadion. Nimmt das Interesse an der Leichtathletik ab? Wenn man mit den Verantwortlichen spricht, soll dies nicht der Fall sein, vielmehr gibt man der großen Hitze die Schuld. So meldeten ehemalige Hochburgen in der Schülerleichtathletik wie der SV Untermeitingen und TSV Gersthofen nur einen Starter und aus dem gesamten Landkreis Aichach-Friedberg waren nicht einmal eine Handvoll Teilnehmer am Start. Ganz anders das LAZ Kreis Günzburg mit 21 und die gastgebende SpVgg Auerbach/Streitheim mit 29 Startern. So war es nicht verwunderlich, dass ein Großteil der 23 Titel diese beiden Vereine holten.

Mit fünf Gold-, zwei Silber- und sieben Bronzemedaillen war die Auerbacher am erfolgreichsten, während die Günzburger ebenfalls fünfmal Platz eins, viermal Platz zwei und einmal Platz drei holten. Von den 15 Vereinen die antraten, fuhren immerhin zehn Vereine mit mindestens einer Meisterschaft nach Hause. So die LG Reischenau/Zusamtal mit drei und der TSV Meitingen mit einem Titel.

Als beste Mehrkämpfer ihrer Altersklasse aus dem Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe behaupteten sich die Auerbacher Tobias Stiastny M13 und Sarah Stadler in W14 im Einzel und die Mannschaften des heimischen Vereins mit der weiblichen Jugend U16 und männlichen Jugend U14. Sophia Pyrik von der LG Reischenau/ Zusamtal waren in W13 und Marie Sattler vom TSV Meitingen in W10 an der Spitze der Mehrkämpfer zu finden.

Die Gewinnerin des Tages hieß Sophia Pyrlik. Mit vier persönlichen Bestleistungen an einem Wettkampftag schockte sie die Konkurrenz. Nach dem 75 Meter-Lauf lag sie mit 11,51 Sekunden noch auf Rang vier. Im Weitsprung erzielte sie die zweitbeste Weite und rückte auf Rang drei vor. Dann kam der Ballwurf, der alles verändern sollte. Sophia schleuderte den 200-Gramm-Ball auf die Tagesbestweite von 39,5 Meter. Auch im Hochsprung konnte sie sich nochmals steigern und übersprang 1,28 Meter mit der Scherentechnik. Damit erreichte sie 1673 Punkte und siegte knapp mit 2 Punkten Vorsprung auf Maja Steffen (LG ESV Augsburg-TSV Neusäß).

Ein äußerst seltenes Bild bot sich in der Altersklasse W14. Neben Siegerin Sarah Stadler belegten noch drei weitere Athletinnen mit Laura Braun, Rebecca Kuchenbaur und Annika Schußmann die weiteren nächsten Plätze und sorgten für einen Vierfacherfolg des Ausrichters SpVgg Auerbach-Streitheim.

Vor Wochenfrist wurden die 800 Meterläufe bei den Einzelmeisterschaften in Schwabmünchen wegen der Hitzewelle für die U16 und U14 Athleten abgesagt und nach Horgau verlegt. Doch auch da schickten viele Vereine ihre Jugendlichen nicht auf die zwei Stadionrunden, da erneut die Sonne vom Himmel brannte. Darum war es für die Spitzenläufer Lena Stadler und Maximilian Tauber von der SpVgg Auerbach/Streitheim und von der LG Rei- schenau-Zusamtal Johanna Maier und Jakob Dauner diesmal leichter den Titel zu erringen.

Während die rund 40 Kampfrichter und Helfer der SpVgg Auerbach/Streitheim bei der Abwicklung der Veranstaltung sogar unter den Sonnenschirmen mehr als schwitzten, erfrischten sich die Jugendlichen immer wieder an der Sprinkleranlage, die der Ausrichter extra wegen der Hitze für die Athleten aufgebaut hatte.

Die erfolgreichsten Athleten aus dem Verbreitungsgebiet des Landboten: 800 m: M13 1. Jakob Dauner 2:48,08 Min, W13 1. Johanna Maier 2:49,52 (beide LG Reischenau-Zusamtal) M11 3. Tim Baumann 2:57,09, M10 1. Maximilian Tauber 2:46,48, 2, Simon Stiastny 3:00,27, W12 1. Lena Stadler 3:11,84 (alle SpVgg Auerbach), W11 3. Marie Sattler TSV Meitingen 3:22,99.

Vierkampf: M15 3. Johannes Möckl 1.734 P., M13 1. Tobias Stiastny 1.761, 3. Lucas Wiedemann 1.543, alle SpVgg Auerbach, Mannschaft U14 1. SpVgg Auerbach (Tobias Stiastny, Lucas Wiedemann, Moritz Möckl, Moritz Kunert, Jack Lucas Crosby) 6.986 P. W14 1. Sarah Stadler 1.844, 2. Laura Braun 1.634, 3. Rebecca Kuchenbaur 1.572 W13 1. Sophia Pyrlik LG Reischenau/ Zusamtal 1.673, 2. Maja Steffen LG ESV Augsburg/TSV Neusäß 1.671, W12 2. Magdalena Niederhofer LG Reischenau/Zusamtal 1.622, 3. Lena Stadler SpVgg Auerbach 1.561, Mannschaft U16 1. SpVgg Auerbach (Sarah Stadler, Laura Braun, Rebecca Kuchenbaur, Annika Schußmann, Angelina Vogg) 7.963 P. Dreikampf: M10 3. Maximilian Tauber SpVgg Auerbach 885, W11 2. Pia Holland LG Reischenau/Zusamtal 1.188, W10 1. Marie Sattler TSV Meitingen 1.087, 3. Inas Aitaamel LG ESV Neusäß/TSV Neusäß 982 Punkte.

Themen Folgen