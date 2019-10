18:10 Uhr

Wenn der Gegner plötzlich doppelt sieht

Was die Zwillinge Lukas und Marius Hackl vom SV Ottmarshausen voneinander unterscheidet

Wenn man gegen den SV Ottmarshausen spielt, kann es durchaus möglich sein, dass man doppelt sieht. Beim Aufsteiger in die Kreisklasse Nordwest spielen nämlich die Zwillinge Lukas und Marius Hackl. Marius ist ein paar Minuten älter als sein Bruder, der das heiter kommentiert: „Wegen diesen drei, vier Minuten spielt er sich manchmal ein bisschen auf.“ In ihrem Heimatort Aystetten haben sie beim SV Cosmos mit dem Fußballspielen angefangen, sind dann zur JFG Lohwald gewechselt. Jetzt spielen die Hackl-Zwillinge im dritten Jahr für den SV Ottmarshausen, mit dem sie in der abgelaufenen Saison in die Kreisklasse Nordwest aufgestiegen sind. Rein optisch sind die kaum auseinanderzuhalten, obwohl der eine Linksfuß (Marius) und der anderer Rechtsfuß (Lukas) ist. „Wer uns besser kennt, kann uns aber von der Art her unterschieden“, sind sie sich einig. Früher haben sie außer Fußball auch noch Tennis gespielt. „Aber das war uns zu anstrengend“, lachen die beiden 21-Jährigen, die in der AL-Elferkette den gepflegten Doppelpass praktizieren.

1Bunte oder schwarze Schuhe?

Marius: Früher in der Jugend hatten wir oft bunte Schuhe. Seit drei Jahren tragen wir beide schwarz und verwirren damit die Gegner, die uns dann gar nicht mehr auseinanderhalten können. Lukas: Rein optisch ist das sehr schwer. Wir könnten eigentlich in der Pause die Trikots tauschen. (Lacht.)

2Ronaldo oder Messi?

Lukas: Ganz klar Ronaldo. Er hat seinen Spielstil inzwischen seinem Alter angepasst und performt immer noch auf höchstem Niveau. Mein Vorbild war allerdings schon immer Eden Hazard. Marius: Ich bin auch für Ronaldo, allein schon wegen der Athletik. Ein festes Vorbild hatte ich nie. Ich habe immer nach den Positionen geschaut, die ich spiele. Früher auf der Zehn, jetzt als Sechser oder Achter im Mittelfeld. Mein Bruder spielt Stürmer oder Außenbahn.

3 FCA oder FCB?

Lukas: Für uns ganz klar der FCA. Wir waren schon im Stadion, als Stefan Hain gegen den FSV Frankfurt den entscheidenden Treffer zum Aufstieg erzielt hat. Marius: Als wir bei der JFG Lohwald waren, durften wir als Balljungen ins Stadion. Das war immer ein geiles Erlebnis.

4 Ordnungsfanatiker oder Chaot?

Marius: In der Arbeit bin ich ordentlich und pflichtbewusst. Ich mache gerade eine Ausbildung zum Systemelektroniker. Daheim ist es in meinem Zimmer eher chaotisch. Da hat die Mama schon viele Nerven liegen lassen. Lukas: Ich mache gerade eine Ausbildung zum Bauzeichner. In einem gesunden Chaos finde ich mich bestens zurecht.

5 Weißbier oder Weißwein?

Marius: An sich diktiert das Bier beim Weggehen oder in der Kabine. Wenn aber im Umkreis ein Weinfest stattfindet, dann macht auch mal ein Gläschen Wein Spaß. Lukas: Oder ab und zu auch ein Cocktail.

6Fisch oder Fleisch?

Lukas: Wir essen eigentlich alles, weil wir ja schon als Babys immer das Gleiche bekommen haben. Marius: Stimmt nicht. Ich esse keine Rote Beete. Lukas: Unser gemeinsames Lieblingsgericht sind Spinatknödel von der Mama.

7 Buch oder Kino?

Marius: Es ist schade, dass das Buch in unserer Gesellschaft immer weniger Bedeutung hat. Es ist eigentlich meist besser als der Film, weil es viel mehr die Fantasie anregt. Lukas: Früher haben wir viel Bücher gelesen, aktuell gehen wir eher ins Kino. Zuletzt haben wir „Annabelle III“ gesehen. Ein Horrorfilm. Und „Es“ steht auch noch auf unserer To-do-Liste.

8 Helene Fischer oder AC/DC?

Lukas: Das ist eigentlich beides nicht unser Musikgeschmack. Wir hören amerikanischen Hip-Hop. Marius: Als wir letztes Jahr Meister geworden und aufgestiegen sind, haben wir nach unseren Siegen aber auch Schlager in der Kabine mitgegrölt.

9Grätscher oder Techniker?

Lukas: Wir spielen ja beide eher offensiv, sind flink und technisch gut. Da werden wir eher selbst gefoult. Der Marius muss im Mittelfeld schon öfter mal hinlangen. Marius: Grätschen ist allerdings die letzte Option. Wenn es nicht funktioniert, ist der Gegner an dir vorbei, und du kannst ihm nicht mal mehr hinterherlaufen.

0 Kraftraum oder Waldlauf?

Marius: Wir haben beide die Grundkondition für 90 Minuten. Um noch ein paar Extrakörner draufzulegen, bevorzugen wir einen guten Waldlauf. In der Vorbereitung auch öfters. Lukas: Ein guter Waldlauf an der frischen Luft schlägt jedes Fitnessstudio. Draußen kann man hervorragend abschalten.

!Kreisklasse oder A-Klasse?

Lukas: Ganz klar Kreisklasse. Das soll jetzt nicht von oben herab klingen, aber in der A-Klasse musst du zu 70 Prozent gegen zweite Mannschaften spielen. Das Vorspiel zu bestreiten ist nicht so motivierend. In der Kreisklasse gegen erste Mannschaften geht es viel emotionaler zu. Marius: Unser Ziel ist es, dass wir uns in der Kreisklasse etablieren und als Mannschaft weiterentwickeln. Letztes Jahr konnten wir alles spielerisch lösen, jetzt müssen wir auch körperlich präsent sein. Bisher hat das ja ganz gut funktioniert. Lukas: Bis auf das Spiel gegen den Tabellenletzten, in dem wir in der 90. Minute den Ausgleich kassiert haben. Das hängt noch nach. Marius: Ebenso die Auftaktniederlage gegen den TSV Steppach. Das war ja auch ein Duell der früheren Jugendteams von der JFG Schmuttertal und der JFG Lohwald. Aber das ist mittlerweile verarbeitet. Das können wir ja bald im Rückspiel gutmachen. Interview: Oliver Reiser

