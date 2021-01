vor 20 Min.

Wenn der Papa die Tochter auf Händen trägt

Zuerst stemmt Benny Braun seine zweijährige Tochter Samira bei den „Crunchies“ für Rücken- und Bauchmuskulatur in die Höhe, dann wird bei den Liegestützen mit Zusatzgewicht gekuschelt.

Wie der Bodybuilder und Ex-Stripper Benny Braun sein tägliches Training mit Kinderbetreuung verbindet

Von Oliver Reiser

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr vergangenen Jahres hat laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts jeder Bundesbürger durchschnittlich ein Kilogramm zugenommen. Statistisch ein signifikanter Anstieg. Als Ursache wird in erster Linie Bewegungsmangel vermutet. Seit Anfang November hat die Corona-Pandemie den Sportbetrieb erneut lahmgelegt. Die Übungsstätten der Sportvereine sind verwaist, die Fitnessstudios geschlossen. Und das wird noch bis mindestens bis 31. Januar so bleiben, nachdem die Regierung den Lockdown verlängert hat.

Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, trotzdem „Locker durch den Lockdown“ kommen, wollen wir Sie weiterhin mit Anregungen und Inspirationen versorgen. Dazu werden Ihnen bekannte Sportler, die Trainerinnen und Trainer der Spitzenmannschaften im Augsburger Land, aber auch Personal-Coaches und Ernährungsberater nützliche Tipps geben.

Wohin mit dem Kind, wenn nun die Kita weiterhin geschlossen bleibt? Mit dieser Frage werden sich in den nächsten drei Wochen zahlreiche Eltern beschäftigen, nachdem der Lockdown bis zum 31. Januar verlängert wurde. Eine perfekte Lösung hat sich Benny Braun ausgedacht. Der ehemalige deutsche Meister im Natural Bodybuilding verbindet sein tägliches Training und Kinderbetreuung – dabei kann er seine zweijährige Tochter Samira auf Händen tragen.

Bereits mit zwölf Jahren hat der mittlerweile 35-Jährige mit Bodybuilding begonnen. „Was damals als Maßnahme für meinen kaputten Rücken begann, hat mittlerweile drastische Formen angenommen“, grinst Benny Braun. Welche Formen, das kann man gut an seinem perfekt geformten Körper erkennen. Nach über zwölf Jahren hat er 2012 an seiner ersten Meisterschaft teilgenommen. „Damals war dieser Sport noch Sport und kein Youtube-Fitness-Hipster-Sch...“, so Braun, der auf Anhieb deutscher Meister im Mittelgewicht wurde. „Mit hartem Krafttraining, unzähligen Stunden auf dem Laufband und eiserner Diät habe ich mein Ziel erreicht“, zeigt er sich stolz. Vor allem, weil er im Gegensatz zu vielen anderen Bodybuildern ohne den Einsatz illegaler Substanzen auskommt. „Ich persönlich nutze lediglich legale Nahrungsergänzungsmittel“, beteuert er.

Doch Pokale zählen für den Vater zweier Töchter nicht. Er macht das in erster Linie für sich selbst. Seit 2015 hat er keinen aktiven Wettkampf mehr bestritten. Doch nach wie vor bestimmt Bodybuilding sein Leben. „Das ist eine Lebenseinstellung, die nicht immer mit sozialen Einstellungen vertretbar ist“, sagt Braun, der alle drei Stunden etwas essen muss. „Für mich ist Essen Nahrung“, lautet seine Devise. Die Gerichte sind für den ganzen Tag über in Boxen vorbereitet und stehen gewöhnlich nicht auf den Speisekarten irgendwelcher Restaurants. „Bei mir muss Essen schmecken“, lacht seine Frau, die er – wie könnte es anders sein – im Fitnessstudio kennengelernt hat.

Inzwischen zahlen sich für Benny Braun die Mühen und Plagen und die Selbstdisziplin aus. Er ist nicht nur hauptberuflich im Sicherheitsdienst tätig, sondern arbeitet auch als Personaltrainer. Sein Wissen und seine Erfahrung gibt er in seinem Team-Fitness-Blog „Fit ’n Sexy“ (www.Benny-Braun.de) und auf Instagram (@beast_bbofficial) weiter. Für die Vergleichsplattform Idealo testet er Fitnessgeräte und Nahrungsergänzungsmittel und schreibt Rezensionen darüber.

Auch als Tanzlehrer und Stripper gearbeitet

Nebenbei hat Benny Braun über zehn Jahre lang als Tanzlehrer in den Bereichen Hip-Hop, Streetdance, Standard und Latein seinen choreografischen Eigenschaften freien Lauf lassen können. Außerdem war er acht Jahre lang zusammen mit einem Partner als NastyBoys Menstrip-Crew als Stripper unterwegs. „Eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte“, sagt er. Doch mittlerweile sind seine Ehefrau und Töchterchen Samira die beiden Einzigen, die seinen perfekt geformten Körper hautnah bewundern dürfen.

Ganz besonders gern hat es die aufgeweckte Zweijährige, wenn sie mit dem Papa Sport treiben darf. Für Benny Braun ist sie dabei eine ideale Alternative zu Hanteln und Gewichten. Zehn Kilogramm sind für ihn gar nichts.

Die erste Übung sind Crunchies für die Rumpf- und Bauchmuskulatur. Dazu legt man sich auf den Rücken und trägt das Töchterchen auf Händen. Die Füße auf den Boden stellen. Dann den Oberkörper anheben. „Beim Hochgehen ein-, beim Runtergehen ausatmen“, erklärt Braun. Besonders viel Spaß hat die Kleine, wenn der Papa sie dann noch auf- und abbewegt.

Jetzt wird noch gekuschelt. Samira schmiegt sich dabei als Zusatzgewicht auf Papas Rücken, der mit dieser süßen Last Liegestütze macht. Die Handflächen sollen dabei parallel zum Körper stehen. „Je enger man die Hände nimmt, desto mehr wird der Bizeps trainiert, je breiter, desto mehr die Brustmuskulatur“, erklärt Benny Braun. Der kleinen Samira ist das beim Kuscheln egal.

