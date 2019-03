vor 40 Min.

Westendorf nimmt die Derby-Hürde

Nach 1:0-Sieg gegen Biberbach ist der Kampf um Platz noch spannender

Vier Punkte trennten den VfL Westendorf vor Spielbeginn vom Tabellenzweiten SC Biberbach. Nach dem 1:0-Sieg vor 120 Zuschauern im Verfolgerderby der A-Klasse Nordwest ist es nur noch einer. Der Kampf um Platz zwei bleibt spannend. An der Spitze konnte sich der SV Ottmarshausen mit 2:0 beim TSV Dinkelscherben II behaupten.

(1:0). In einer von Beginn an fulminanten Partie erarbeiteten sich die Hausherren gute Chancen (Schnell/5.). Nach toller Vorarbeit von Fabian Schmidt konnte Maximilian Storzer dann in Minute 15 den zu diesem Zeitpunkt verdienten Führungstreffer einschieben. Im Anschluss ergaben sich in einem temporeichen Topspiel Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause scheiterte Florian Bobinger per Kopf. Nach der Pause wurde das Spiel zunehmend kämpferisch. Auf- seiten der Hausherren zeichneten sich schwindende Kräfte ab, und die Gäste aus Biberbach waren phasenweise drückend überlegen. In einer nervenaufreibenden Endphase rettete Fabian Schmidt per Kopf auf der Linie (90.) den Sieg ins Ziel. – Zuschauer: 120. (sh-)

(0:1). Die Heimmannschaft konnte ihre Serie nicht weiter ausbauen, da sie kaum ins Spiel gegen mutig agierende Gäste fand. Kurz vor der Pause stellte Michael Stegmüller nach Pass von Tobias Korsten auf 0:1. Die Partie gestaltete sich abwechslungsreich mit Chancen für beide Seiten. Eine unübersichtliche Situation im Strafraum der Gäste nutzte Lukas Krebs zum Ausgleich. Nur wenig später setzte sich Tobias Korsten vom Flügel nach innen durch und entschied das Spiel zum 1:2 Endstand. (micr)

(0:2). Der Tabellenführer aus Ottmarshausen errang einen zwar weitgehend ungefährdeten, aber nicht wirklich überzeugenden Auswärtssieg. Die TSV-Reserve agierte vor allem im zweiten Durchgang offensiv zu harmlos, um die SVO-Führung aus der ersten Halbzeit ernsthaft zu gefährden. Für diese sorgte Marius Hackl mit einem schönen Schuss (33.) sowie Jakob Hampel per Abstauber (41.). – Zuschauer: 50. (maku)

(0:3). In Durchgang eins hatten die Gäste das Spiel klar im Griff und gingen folgerichtig mit einer 3:0-Führung in die Pause. Die Tore erzielten Andreas Thoma (13.), Simon Stempfl (16.) und Patrick Reilich (21.). Beste Gelegenheiten durch Martin Schnierle zu Beginn und Ende der ersten Halbzeit blieben ungenutzt. Ein Doppelschlag durch Christian Öschay nach 62 und 68 Minuten zum 2:3 brachte die Heimelf wieder zurück ins Spiel. Den Deckel drauf, und damit alle Punkte für die Gäste, machte Goran Tomic mit seinem Treffer zum 2:4 (79.). – Zuschauer: 40. (bph)

(1:0). Die Heimmannschaft war gut im Spiel und konnte durch einen sehenswerten Freistoß von Daniel Grmoja in Führung gehen (24.). In der zweiten Hälfte war die Heimmannschaft klar besser und konnte durch Georg Buchart auf 2:0 erhöhen (55.). Kurz darauf erzielte der zweite Innenverteidiger der Heimelf, Benjamin Vogl, das 3:0 durch einen Kopfball. Bei den Gästen holte sich Georg Weser in der 75. Minute seine zweite Gelbe Karte ab. In der 82. Minute erzielte Mario Grünwald den 4:0-Endstand. – Zuschauer: 40. (sp-)

(3:0). Ein relativ schwaches Spiel führte zu einem klaren Sieg. Mit einer schnellen Führung durch Geoffrey Umar und zwei Treffer von Daniel Feistle ging es in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Manuel Hemm auf 4:0. Erwin Mayr machte das 5:0, und wenige Minuten vor dem Abpfiff traf nochmals Daniel Feistle zum 6:0. (mase)

Themen Folgen