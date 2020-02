vor 22 Min.

Westheim tut sich schwer

Durch einen 9:6-Sieg in Thannhausen wahrt die SpVgg Westheim die Meisterschaftschance

Auch wenn die SpVgg Westheim in der Verbandsliga Bayern Südwest als Favorit bei der TSG Thannhausen antrat, war man sich bewusst, dass es eng werden könnte.

Dies war dann auch der Fall, da das Spitzenpaarkreuz Thannhausens mit dem Ex-Bundesligaspieler Florian Kaindl und dem Ex-Memmingerberger Florian Glück den Westheimern Bernhard Lindner und verletzungsbedingt gehandikapten Norbert Schölhorn überlegen war. Im mittleren Paarkreuz hatten Markus Vihl und Alex Granovskiy ihre liebe Not mit den hervorragend spielenden Jungtalenten Simon Stegmann und Jannis Grönert, wobei Vihl beide Male seinen Kopf gerade noch aus der Schlinge ziehen konnte.

Letztlich entscheidend war, dass die Gäste im hinteren Paarkreuz mit Benedikt Kapinos und Max Fabritius etwas stärker besetzt waren und sich mit vier Siegen schadlos hielten.

Erleichterung bei der SpVgg, da durch diesen Arbeitssieg die Tabellenführung (21:5 Punkte) übernommen wurde. Allerdings haben die Westheimer bereits ein Spiel mehr bestritten als die Konkurrenten TSV Schwabmünchen (20:4) und SpVgg Thalkirchen II (18:4).

Diese Führung gilt es nun zu verteidigen im „Spiel der Spiele“ am Samstag, 29. Februar, 19 Uhr in Schwabmünchen (Turnhalle der Leonhard-Wagner-Schulen). Zum Gelingen müssten die Westheimer auswärts ihre gleich starken Leistungen wie bei Heimspielen an die Platten bringen, und Schölhorn sollte bis dahin wieder fit sein. (jom)

TSG Thannhausen – SpVgg Westheim 6:9. Kaindl/Glück - Schölhorn/Kapinos 11:2, 11:6, 11:9; Stegmann/Herold - Lindner/Granovskiy 4:11, 3:11, 7:11; Grönert/Hilbert - Vihl/Fabritius 11:9, 10:12, 6:11, 12:14; Kaindl - Lindner 9:11, 11:7, 11:8, 11:6; Glück - Schölhorn 6:11, 11:8, 11:5, 11:5; Stegmann - Granovskiy 11:7, 11:13, 3:11, 11:7, 7:11; Grönert - Vihl 11:9, 6:11, 5:11, 12:10, 11:13; Herold - Fabritius 7:11, 12:10, 13:11, 7:11, 6:11; Hilbert - Kapinos 14:16, 4:11, 9:11; Kaindl - Schölhorn 11:2, 11:6, 11:6; Glück - Lindner 11:7, 4:11, 4:11, 11:3, 11:7; Stegmann - Vihl 11:6, 10:12, 11:8, 7:11, 9:11; Grönert - Granovskiy 14:12, 10:12, 11:9, 5:11, 11:9; Herold - Kapinos 11:7, 5:11, 8:11, 5:11; Hilbert - Fabritius 11:9, 7:11, 6:11, 6:11.

