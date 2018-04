Wie die Nixen im Wasser schweben?

vor 36 Min.

Spagate, Hebefiguren und die Kunst des Paddelns: Synchronschwimmen erfordert viel Übung. Die deutsche Vizemeisterin Christina Schmid gibt Einblicke in ihre Leidenschaft

Von Katharina Forstmair

Die Fastenzeit ist vorbei, der Frühling drängt sich immer weiter in den Vordergrund, und sie läuft weiter: unsere Serie „Fit wie ein Turnschuh“. Im Selbstversuch testen wir in den kommenden Wochen verschiedene Möglichkeiten, sich fit zu halten, und geben anhand unserer dabei gesammelten Erfahrungen Tipps.

An die 15 Medaillen glänzen im Schrank von Christina Schmid. Darunter auch eine Silbermedaille der deutschen Meisterschaft des letzten Jahres. Im Synchronschwimmen wurde die 15-jährige Neusässerin mit ihrer Vierergruppe Vizemeisterin. Zum Training ihres Vereins, des Schwimmerbund Delphin Augsburg, nimmt sie mich mit ins Hallenbad.

Ihre Trainerin Kathrin Steger-Bordon zeigt mir eine meiner ersten Übungen: „Du drehst dich jetzt im Wasser einmal rückwärts, bleibst aber bei der Hälfte stehen und machst dann einen Spagat.“ Aha? Ausgestattet mit Badekappe, Schwimmbrille und der für Synchronschwimmerinnen obligatorischen Nasenklammer versuche ich, die Anweisungen auszuführen. Anfangs bin ich damit sichtlich überfordert – alleine deshalb, weil ich keinen Spagat kann. „Das macht nichts. Versuch einfach, die Beine so weit wie möglich zu öffnen“, motiviert sie mich. Nach mehreren Versuchen und anfänglicher Hilfestellung sieht es dann tatsächlich annähernd so aus wie bei Christina Schmid. Vergleichen kann man uns aber nicht, immerhin hat sie sieben Jahre Trainingsvorsprung. Mit acht Jahren hat sie nämlich mit dem Synchronschwimmen angefangen.

„Es dauert schon drei Jahre, bis man das erste Level erreicht hat. Davor macht man noch gar keine Kür“, erklärt sie. Das beruhigt mich. Als Anfänger lernt man nur die Grundtechniken: Atemübungen oder das Ballettbein, das später einmal einmal graziös aus dem Wasser ragen soll. Die Koordination unter Wasser und das Paddeln soll auch ich lernen. Sich nur mit den Beinen über Wasser zu halten, ist schwieriger als man denkt – vor allem, wenn man dabei elegant aussehen soll. In Sitzhaltung muss man dabei die Füße abwechselnd nach innen im Kreis drehen und die Oberschenkel unbewegt auf derselben Position halten. Das Erfordert viel Koordination. Am Ende sieht es bei mir eher nach einem Strampeln aus, mit dem ich versuche, mich irgendwie über Wasser zu halten.

Weil das erlernen der Grundtechniken so lang dauert, fangen viele schon in der ersten oder zweiten Grundschulklasse an. Schwimmen muss man dafür natürlich können und auch eine gewisse Beweglichkeit sollte gegeben sein. „Manche haben vorher schon Ballett gemacht. Ich habe aber auch einfach so angefangen“, sagt Christina Schmid. Ihre Eltern sind beide Schwimmer. Sie erzählt, dass ihr Vater bei der Jugendnationalmannschaft der Synchronschwimmer „so etwas wie das Mädchen für alles“ war. Deshalb durfte sie bei der Meisterschaft zuschauen und war sofort begeistert. „Man kann beim Synchronschwimmen so viele Emotionen einbringen. Durch Mimik, Gestik und die Musik. Außerdem ist Wasser einfach mein Element.“

Inzwischen trainiert die Schülerin fünf Mal in der Woche. Dazu gehört auch Gymnastik in der Turnhalle, bei der man Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer verbessert. Die Kür für die Wettkämpfe wird zuerst an Land geübt. „Bei den Stehproben prägt man sich die Choreo ein.“ Anschließend verfeinert man die Choreografie im Wasser. Zur Musik, die über die Unterwasserlautsprecher läuft, zählt dann jeder für sich zum Takt mit. So schafft man es als Gruppe, synchron zu bleiben. „Man muss sich bei Wettkämpfen schon auf die anderen verlassen können. Jeder muss genau wissen, wo er stehen soll. Immerhin trägt man dann keine Brillen und sieht deshalb nicht mehr so gut“, erklärt die Vizemeisterin.

Am Schluss darf ich sogar bei einer Hebefigur mitmachen. Natürlich bin ich die, die hochgehoben wird, weil man dafür nicht viel können muss. Im Gegensatz dazu ist die Leistung der professionellen Synchronschwimmerinnen erstaunlich. Diese dürfen nämlich während keiner Übung den Beckenboden berühren. Schon die Anfänger lernen deshalb, „das Wasser zu treten“, wie Christina Schmid sagt. „Man braucht schon ganz schön Kraft in den Beinen, um andere aus dem Wasser zu hieven.“

Zu einer Choreografie ist es bei mir natürlich noch nicht gekommen. Dafür zeigt die Neusässerin am Schluss mit ihrer Gruppe die Kür für die nächste Meisterschaft. Nachdem ich nun selbst ein Training miterlebt habe, ist es für mich umso beeindruckender, die Profis zu beobachten. Es steht fest, dass Synchronschwimmen eine anspruchsvolle Sportart ist. Es erfordert neben Kraft, Beweglichkeit Eleganz und Koordination vor allem eines: viel Übung.

