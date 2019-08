vor 24 Min.

Willkommen in der Kreisliga

Ex-Profi Raif Husic muss in seinem ersten Spiel für den TSV Zusmarshausen erst zwei Gegentreffer hinnehmen, bevor er den Sieg gegen den TSV Täfertingen rettet

Von Bernd Reiser

„Willkommen in der Kreisliga!“ Das waren die Worte, die dem neuen Keeper des TSV Zusmarshausen, Raif Husic, zu seinem Einstand in der für ihn ungewohnten Spielklasse einfielen. Die Partie gegen den Aufsteiger TSV Täfertingen war noch keine fünf Minuten alt, da musste der 18-fache Junioren-Nationalspieler den Ball zum ersten Mal aus dem Netz holen. Täfertingens Pierre Winatschek hatte ihn mit einem unhaltbaren Sonntagsschuss von der Strafraumgrenze bezwungen. Als die Hausherren langsam besser ins Spiel zu finden schienen, gelang den Gästen nach einem Eckball das 0:2 (15.). Michael Lindermayr kam im Strafraum völlig frei zum Abschluss und wieder hatte Husic nicht den Hauch einer Chance. Am Ende wurde doch noch alles gut: Zusmarshausen setzte sich mit 3:2 durch.

Die Zusser kamen bereits im Gegenzug des 0:2 nach einem Freistoß zum Anschlusstreffer. Dabei fiel das Leder Sebastian Müller vor die Füße, der den nicht weniger starken Täfertinger Torhüter Marko Simic zum 1:2 überwinden konnte. Zusmarshausen diktierte die Partie jetzt nach Belieben und erspielte sich immer wieder gute Tormöglichkeiten. Sebastian Müller und Mark Wimmer konnten jedoch immer wieder in letzter Sekunde geblockt werden.

Und so musste eben wieder eine Standardsituation zum Ausgleich herhalten. In der 41. Minute gelang Marco Steinle mit einem direkt verwandelten Eckball der Ausgleich, bei dem die Täfertinger Hintermannschaft nicht den sichersten Eindruck machte. Und zwei Minuten später hatten die Zusmarshauser Standardspezialisten die Partie komplett gedreht, als Lukas Drechsler mit einem direkten Freistoß von der Strafraumgrenze das 3:2 gelang.

Nach dem Wechsel war der TSV Zusmarshausen weiter die spielbestimmende Mannschaft. Jedoch wollte das erlösende 4:2 einfach nicht gelingen. Gelegenheiten dazu gab es reichlich, aber sowohl Lukas Drechsler per Freistoß noch der brandgefährliche Mark Wimmer konnten den entscheidenden Treffer erzielen. Und so wurde es dann in der Schlussphase doch noch einmal spannend, als die Gäste alles nach vorne warfen und mit aller Macht auf den Ausgleich drängten. In der 82. Minute blieb die Pfeife des Unparteiischen nach einer elfmeterverdächtigen Situation im Strafraum der Gastgeber stumm und zwei Minuten vor dem Ende war es dann Torhüter Raif Husic, der mit einem starken Reflex die Ausgleichschance durch Giuliano Manno zunichtemachte und die drei Punkte festhielt. „Ich habe heute drei Bälle aufs Tor bekommen und zwei davon waren drin. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft am Ende doch noch helfen konnte“, meinte der 23-jährige Ex-Profi zu seinem doch noch erfolgreichen Auftaktspiel.

TSV Zusmarshausen: Husic; Günther, Demharter , Watzal, Neff, Wink, Drechsler, Wimmer, Müller, Steinle M., Steinle P. (Goerens, Stöckle)

TSV Täfertingen: Simic; Mörz, Weis S., Weis G., Villani, van der Werf, Basholli, Manno, Lindermayr, Winatschek, Kariwabo (Iovane, Stickroth, Tandu)

Tore: 0:1 Winatschek (4.), 0:2 Lindermayr (15.), 1:2 Müller (17.), 2:2 Steinle (41.), 3:2 Drechsler (43.). - Gelb-Rot Stickroth (Täfertingen/88.)- Schiedsrichter: Ambrosch (Königsbrunn). - Zuschauer: 120.

