Winter-Neuzugang ist endlich angekommen

Meitingens Mateo Duvnjak düpiert VfL Ecknach beim 4:1-Sieg

Von Nicolai Vrazic

Mateo Duvnjak. Kroate. Ex-Fußballprofi vom kroatischen Erstligist Hajduk Split. Im Winter war er nach Bayern, zum TSV Meitingen gekommen – der Liebe wegen. Nach einer etwas längeren Eingewöhnungsphase in den Lechauen offenbarte der 26-Jährige am vorletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga erstmals sein volles Können. Ganz zum Leid des VfL Ecknach, der beim 4:2-(2:1-)Heimerfolg der Lechtaler erstmals gegen den TSV Meitingen verlor.

Trainer Pavlos Mavros zog aus dem Fehlen von Kapitän Arthur Fichtner und Fabian Wolf gegen den TSV Rain II seine Konsequenzen und verbannte die beiden auf die Bank. Dafür bekamen Michael Fischer und Philipp Krestel aus der Reserve den Vortritt. Darüber hinaus war es der letzte Auftritt für Florian Bauer in den Lechauen. Den 25-Jährigen zieht es aus beruflichen Gründen zu seinem Heimatverein FC Emersacker.

Die Duvnjak-Show ließ ganze 16 Minuten auf sich warten. Grazil ließ der Kroate einen Flugball aus der eigenen Hälfte von Mark Huckle über den Spann zu Boden, legte sich das Spielgerät einmal zurecht und schob millimetergenau an VfL-Keeper Hannes Helfer vorbei zur Führung der Hausherren ein.

Die Partie zog ins Land – ein eher mäßiges Fußballspiel, das der TSV Meitingen zwar kontrollierte, in der 38. Minute aber kurz schleifen ließ. Die Gäste eroberten in der Meitinger Vorwärtsbewegung den Ball, ein Steilpass in die Spitze, ein Querpass im Strafraum und schon war der Ball im Netz. Philipp Elbl konnte sich unbedrängt vor TSV-Schlussmann Daniel Wagner die Ecke aussuchen. Doch trotz des Ausgleichstreffers hatte das Spiel der Lechtaler nach dem verpassten Relegationsplatz um den Aufstieg eine gewisse Leichtigkeit, von der besonders Duvnjak profitierte. Als wäre es ein Trainingsspiel, tänzelte der 26-Jährige kurz vor dem Halbzeitpfiff durch den gegnerischen Sechszehner und stellte problemlos auf 2:1 (44.).

Auch der andere Neue entpuppt sich als Glücksgriff

Als wahren Glücksgriff entpuppte sich ebenfalls der andere Winterneuzugang David Englisch. Nachdem Duvnjak das Kunstleder in einem Pulk von Gegenspielern stark behauptete und Alexander Heider auf die Reise schickte, nickte Englisch nach dessen Hereingabe zur 3:1-Führung ein (61.). Zwei Tore und drei Assists in den ersten sechs Partien für den TSV – eine gute Bilanz. Und als hätte Duvnjak nicht genug, veredelte dieser seine Leistung mit einem genialen Pass aus dem Fußgelenk auf den eingewechselten Wolf, dessen Lupfer über Helfer zum 4:1 einschlug (70.).

Für den Endstand sorgte VfL-Ersatztorwart David Selig per Strafstoß, nachdem der eingewechselte Emmanouil Chouiloulidis einen Ballverlust von Christian Lang in der Vorwärtsbewegung wieder ausbügeln wollte, jedoch danebengriff (90.).

TSV Meitingen: Wagner, Fischer (58. Fichtner), Bauer (77. Chouiloulidis), Lang, Ranitovic, Heider, Huckle, Duvnjak, Lettrari, Krestel (62. Wolf), Englisch.

VfL Ecknach: Helfer, Elbl, Hoerl (63. Mühlberger), Zakari, Huber, Broo, Jusczak, Egen (75. Selig), Plesner (33. Jung), Glas, Grimm.

Tore: 1:0 Duvnjak (16.), 1:1 Elbl (38.), 2:1 Duvnjak (44.), 3:1 Englisch (61.), 4:1 Wolf (70.), 4:2 Selig (90./Foulelfmeter). – Zuschauer: 62

