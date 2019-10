vor 35 Min.

Wo Großmeister noch lernen dürfen

Jiu-Jitsu-Seminar mit weltbekanntem Kampfkünstler beim TSV Steppach

Ein Seminar mit dem weltbekannten Kampfkünstler Alain Sailly richtete die Jiu-Jitsu Abteilung des TSV Steppach aus. Der Großmeister Alain Sailly, selbst 9. Dan (Meistergrad) ist in Kampfkunstkreisen über alle europäischen Länder hinweg bekannt und wird nicht selten zu Seminartouren in die Vereinigten Staaten oder nach Kanada geladen. So verwunderte es auch nicht, dass einer der knapp 50 Teilnehmer aus Finnland anreiste und dafür über 25 Stunden Autofahrt in Kauf nahm.

Auch mehrere hochgraduierte Großmeister, die selbst erfolgreiche Jiu-Jitsu-Schulen führen, kamen, um von dem Meister zu lernen, dessen Name wie kein anderer für die japanische Disziplin „Goshindô“ steht. Doch Alain Sailly bestach nicht nur durch seinen geschmeidigen und ästhetischen Stil, sondern vor allem durch seinen charmanten und humorvollen Unterricht, der nicht nur durch einen sympathischen Mix aus Deutsch, Englisch und Französisch geprägt ist, sondern technisch jeden Teilnehmer vom Anfänger bis zum Profi mitnimmt und fordert.

Eines der großen Talente des Referenten (der vormals im Judo und Ringen auf Nationalebene kämpfte) betrifft seinen Umgang mit Kindern: Er schaffte es, auch die Kleinen ab sieben Jahren in die Erwachsenengruppe durch gemeinsame Übungen und Spiele zu integrieren – auch mancher Teilnehmer wäre gerne wieder Kind gewesen.

Nach diesem erfolgreichen Wochenende hofft die Abteilung, für die laut dem Dojoleiter Tobias Vandrey „ein Traum in Erfüllung ging“, Alain Sailly kommendes Jahr wieder für ein Seminar gewinnen zu können. Nicht zuletzt um prüfen zu können, ob der aus Antwerpen stammende Referent seine neue Vokabel behalten hat – „Leberkäse“.

