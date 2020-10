vor 19 Min.

Wörleschwang lässt sich nicht stoppen

„Joker“ sichert durch ein Last-Minute-Tor die Tabellenführung in der A-Klasse Nordwest

In der A-Klasse Nordwest bleibt der SV Wörleschwang durch einen knappen 2:1-Heimsieg gegen den SV Achsheim weiter in Führung vor dem punktgleichen FC Langweid (4:2 gegen VfL Westendorf). Auch Verfolger TSV Herbertshofen (4:3 in Nordendorf) hält noch den Anschluss.

SV Wörleschwang – SV Achsheim 2:1 (1:0). 147 Zuschauer sahen eine spielerisch attraktive Partie. Niklas Schmid brachte den SVW per Foulelfmeter in Führung (18.). Fortan waren die Gastgeber spielbestimmend, ließen aber einige hochkarätige Chancen aus. Das rächte sich in der 84. Minute, als Simon Ölwein nach einem verlängerten Freistoß völlig unbewacht vor Spielertrainer und Torhüter Florian Späth stand und unbedrängt einschob. „Joker“ David Wörle erzielte in der 90. Minute erneut per Kopf den Siegtreffer. – Zuschauer: 147. (kw-)

FC Langweid – VfL Westendorf 4:2 (2:1). Das 1:0 fiel durch eine verunglückte Kopfballrückgabe von Westendorfs Stefan Schuster (11.). Kevin Albrecht gelang das 2:0. Zu diesem Zeitpunkt spielte Westendorf bereits nur noch mit zehn Spielern (Gelb-Rot). Drei Minuten später konnte Moritz Lichtenberger durch einen Freistoß zum 2:1-Halbzeitstand verkürzen. Kevin Albrecht erhöhte auf 3:1 (64.). Das 4:1 erzielte Christoph Werner per Elfmeter. Das zweite Tor für Westendorf markierte Fabian Schmidt, der sich alleine durchsetzen konnte. In der Schlussviertelstunde wurde es noch etwas hektisch, so dass der gut leitende Schiedsrichter noch einige gelbe Karten verteilen musste. – Zuschauer: 110. (fiem)

FC Horgau II - TSV Zusmarshausen II 0:0. Im Derby der beiden zweiten Mannschaften gab es keinen Sieger. Die Heimelf konnte zwar ein deutliches Chancenplus verzeichnen, doch Koschany, Martinek und Co. vermochten aus besten Möglichkeiten kein Kapital zu schlagen. Zum Ende hätten sogar fast noch die Gäste den Siegtreffer erzielen können. – Zuschauer: 40. (tög)

SC Biberbach - SpVgg Auerbach-Streitheim II 7:1 (2:1). Nach der frühen Heimführung durch Fabian Meisinger (Foulelfmeter) und dem postwendenden Ausgleich durch Christian Schade tat sich der SCB gegen nur auf Verteidigung bedachte Gäste lange Zeit schwer, ehe Andre Ebert kurz vor der Pause eine schöne Vorarbeit von Lukas Huber zur Pausenführung nutzte. Entschieden war die Partie dann wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff, als Fabian Meisinger seinen zweiten Foulelfmeter verwandelte, bevor auch Andre Ebert seinen Doppelpack schnürte. Übertroffen wurden die beiden Doppeltorschützen dann aber noch von Lukas Huber, der mit einem lupenreinen Hattrick den 7:1-Endstand herstellte. (gs)

SV Nordendorf – TSV Herbertshofen 3:4 (1:2). Als Christian Birthelmer den SVN in Führung brachte (2.), währte die Freude nicht lange - nur eine Zeigerumdrehung später egalisierte Daniel Haberl. Die Gäste gingen durch Muhammad Aldery (28.) in Führung. Als in der zweiten Hälfte Julian Göddert mit einem Doppelschlag auf 1:4 stellte (60./73.), schien die Vorentscheidung gefallen, doch Robert Beylacher per Strafstoß (81.) und Sebastian Lauster (88.) machten es nochmals spannend. Am Ende reichte es aber nicht mehr für einen Punkt des SVN. – Zuschauer: 100. (AL)

SV Erlingen – SV Adelsried 3:2 (1:1). Trotz zweimaligem Rückstand gelang dem SVE ein letztendlich verdienter Heimsieg, der bei besserer Chancenauswertung noch deutlich höher hätte ausfallen können. Für die zweimalige Gästeführung sorgten Holger Weisenböck (30.) und Marius Henkel (53.). Für Erlingen trafen Tom Vietz (35./Elfmeter), Michael Schombacher (72.) und Michael Müller (75.). – Zuschauer: 50. (AL)

