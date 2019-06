vor 54 Min.

Wohin geht die Reise?

Jetzt wird die Bezirksliga eingeteilt

Wohin geht die Reise in der neuen Saison? Am Samstag wird über die endgültige Einteilung der Bezirksligen bei der Sitzung des Bezirksspielausschusses unter der Leitung von Rainer Zeiser entschieden. In einem Vorschlag, der bereits auf dem Internetportal Fupa zu sehen ist, kommt der Landesliga-Absteiger SV Cosmos Aystetten in die Bezirksliga Süd. Alle anderen Bezirksligavereine aus dem Augsburger Land spielen im Norden.

Die Mannschaft von Trainer Marco Löring hätte es damit überwiegend mit anderen Vereinen aus dem südlichen Schwaben zu tun. Gewünscht hatten sich die Aystetter Verantwortlichen allerdings die Bezirksliga Nord. Ein entsprechender Antrag wurde gestellt, erklärt Thomas Pflüger.

Logisch: In der Nord-Klasse spielen Vereine, die nur wenige Kilometer entfernt liegen. Zum TSV Neusäß ist es nur ein Katzensprung. Der Aufsteiger würde sich ein Derby wünschen – ein Eröffnungsspiel der beiden Mannschaften schließt Abteilungsleiter Ernst Krendlinger aber im Augenblick aus. Für ihn gilt generell: „Man sollte Vereinen entgegenkommen, damit sie nicht weit fahren müssen.“

Schon vor Jahren hatte er vor-geschlagen, in Schwaben drei Bezirksligen zu bilden: eine für das Allgäu, eine für das nördliche Schwaben und eine für den Ballungsraum Augsburg. Ob seine Idee Gehör findet? (mcz)

Themen Folgen