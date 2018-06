vor 36 Min.

Zum Aufstieg gezittert Lokalsport

Zwei Ringe bedeuten den Aufstieg für SV Stadtbergen in die Gauoberliga

Nach einer großartigen Saison hat die erste Mannschaft des Schützenvereins Stadtbergen den Aufstieg aus der Gauoberliga in die Bezirksliga geschafft. Damit darf sich das Team um Mannschaftsführer Aris Erhardt nach jahrelangem Kampf um die Spitzenplätze im Gau Augsburg ab der Saison 2018/19 mit hochkarätigen Gegnern aus dem Schützenbezirk Schwaben messen.

Als ungeschlagener Tabellenführer qualifizierten sich die Stadtberger Luftgewehrschützen für den Aufstiegskampf auf der Schießanlage in Leipheim, wo aus allen 22 Gausiegern des Schützenbezirks Schwaben die Aufsteiger ermittelt wurden. Hier zeigten die Stadtberger allerdings erstmals in dieser Saison Nerven, was dazu führte, dass bis zum Schluss gezittert werden musste.

Als am Ende jedoch feststand, dass es mit einem hauchdünnen Vorsprung von zwei Ringen auf die Schützen vom SV Jedesheim doch gereicht hat, war die Erleichterung groß.

Auch die zweite Mannschaft bleibt ungeschlagen

Auch die zweite Mannschaft kann auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Die Schützen um Mannschaftsführer Guntram Kiederle blieben ebenfalls ungeschlagen und dürfen sich über den Aufstieg aus der Gauliga in die Gauoberliga freuen.

Im Sommer dürfen sich die Stadtberger nun, auf ihrer mit 15 elektronischen Schießständen sehr modern ausgestatteten Schießanlage, auf die im Oktober beginnende Saison vorbereiten. Interessenten, die sich mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole versuchen möchten, sind jederzeit willkommen. Übungsabende finden montags, mittwochs und freitags ab 18.30 Uhr für Jung und Alt im Schützenheim in Stadtbergen statt. (mhh-)

