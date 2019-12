vor 38 Min.

Zum Jubiläum gibt’s den schwarzen Gurt

Große Dan-Prüfung zum 45-jährigen Bestehen der Allkampfschule Kinzel

31 Schwarzgurtträger und -trägerinnen zählt die Magnetwand mit den Bildern eines jeden Sportlers bei Fritz Kinzel nun in der Trainingsstätte Agawang. Seit 1974 besteht die Schule für Allkampf Jitsu bereits. Zu Beginn gab es nur eine Trainingsstätte in Steinekirch, zwischenzeitlich in Zusmarshausen und seit 2004 und 2014 bestehen die Schulen in Agawang und Dinkelscherben.

Im Advent legten erneut sieben weitere Sportler eine schweißtreibende Prüfung zum 1. Dan ab. Bereits über ein Jahr vorher begannen die Vorbereitungen auf diesen Kraftakt. Die Anwärter mussten sich unzähligen Trainings, einer schriftlichen Prüfung sowie einer Lehrprobe unterziehen, bis sie sich schließlich im Dojo Agawang einfinden und den letzten Teil – die praktische Prüfung – ablegen durften. Unter ihnen Anton Dippold, mit 60 Jahren der Älteste dieser ersten Gruppe.

Auch der Vereinsälteste Willi Eisele (67 Jahre) stellte sich den Prüfern Fritz Kosak (8. Dan, Präsident der Deutschen Allkampf Union), Fritz Kinzel (7. Dan, 2. Vorstand der DAU) und Andreas Eisele (5. Dan) und erkämpfte sich den 2. Dan. Zwei externe, aber nicht unbekannte Sportler aus Untermeitingen legten nun die Prüfung zum 3. bzw. 4. Dan ab. Jürgen Löhning (Referent und Vorstandsmitglied der Deutschen Alkampf Union, sowie Abteilungsleiter Kampfsport beim SV Untermeitingen) und Alexander Schu (Vorstandsmitglied der Deutschen Allkampf Union) stellten sich den Herausforderungen.

Auch die beiden höchstgraduierten Agawanger an diesem Tag, Ines Reitz (28) und Simon Felix (25), schwitzten bei ihrer Prüfung zum 4. Dan. Bereits dreieinhalb Jahre nach ihrer letzten großen Schwarzgurtprüfung stellten sie sich erneut den strengen Blicken der Prüfer und zählen nun – neben Fritz Kinzel, Andreas Eisele und Bernd Bigelmayr (4. Dan) – zu den fünf gürtelhöchsten Sportlern des Vereins.

Beim Schlussplädoyer lobten vor allem Kinzel und Eisele ihre Sportler. Die beiden Trainer hatten den kompletten Weg vom Entschluss bis zur tatsächlichen Durchführung der Prüfung mitbekommen und begleitet. Fritz Kinzel betonte, er sei stolz, so ein gutes Niveau zu sehen, und band seinen neuen Meistern den schwarzen Gürtel höchstpersönlich um. (ir-)

Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurs für Männer und Frauen am 18. Januar 2020 in Agawang. Informationen auf www.allkampf-schule-kinzel.de oder unter 0173/9634829.

