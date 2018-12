vor 49 Min.

Zum ersten und zum siebten Mal Lokalsport

Kenianerin Brendah Kebeya und Tobias Gröbl gewinnen Gersthofer Silvesterlauf

Ein neuer und ein altbekannter Name tauchen in der Siegerliste des Gersthofer Silvesterlaufes auf. Bei der 52. Auflage feierte die Kenianerin Brendah Kebeya (LG Bamberg) Premiere, während Tobias Gröbl (LG Zusam) nach zweijähriger Abstinenz zum insgesamt siebten Mal ganz oben auf dem Treppchen stand. „Das kommt davon, wenn man unterschätzt wird. Aber ich bin wieder gut in Form“, freute sich der 35-Jährige, der von 2010 bis 2015 ununterbrochen in Gersthofen gewonnen hatte, als er nach 30:07 Minuten im Ziel war.

Bei leichtem Nieselregen hatten sich insgesamt rund 1260 Läuferinnen und Läufer auf die 9,7 Kilometer lange Strecke durch die Gersthofer Innenstadt und die Lechauen gemacht. „Mir hat die Strecke gut gefallen und es war wärmer als vor zwei Jahren, als ich Zweite geworden bin“, strahlte die Brendah Kebeya, die 43:24 Minuten benötigte. Die 26-Jährige löste Seriensiegerin Cornelia Griesche ab, die zuletzt fünfmal in Folge als erste Frau durchs Ziel lief du diesmal nicht am Start war. Zweite bei den Frauen wurde Kerstin Hirscher (TG Viktoria Augsburg) vor Christina Kratzer (LG Zusam).

Bei den Männer konnte Getachew Endisu aus Äthiopien (LA Quelle Fürth) im Schlussspurt vor der voll besetzten Zuschauertribüne noch gegen den aus Eritrea stammenden Yossief Tekle (LG Reischenau-Zusamtal) durchsetzen. Er verwies damit den Sieger der vergangenen beiden Jahre zeitgleich (30:53) auf Rang drei. Mit Mario Leser und Andreas Beck tauchen auf den Plätzen vier und fünf zwei weitere Athleten der LG Zusam auf, die damit zum erfolgreichsten Verein avancierte.

Für die meisten in der großen Läuferschar, die im Ziel vom Publikum frenetisch gefeiert wurden, war es jedoch in erster Linie ein persönlicher Erfolg, den Gersthofer Silvesterlauf am letzten Tag des Jahres absolviert zu haben.

Themen Folgen