vor 46 Min.

Zwei Brüder und ein FCE-Quartett Lokalsport

Elf der Woche:Florian und ManuelBauer sind dabei

Die 45-Minuten-Gala des FC Emersacker beim 6:3 gegen den SC Biberbach hat vier Spieler des A-Klassen-Spitzenreiters in die Elf der Woche von FuPa, dem Amateurfußball-Internetportal unserer Zeitung, gespült. Mit dabei ist Manuel Bauer, dessen Bruder Florian, der beim Bezirksligisten TSV Meitingen spielt, ebenfalls in die Elf der Woche gewählt wurde. In der Bezirksliga Nord sind darüber hinaus Rudi Kine und Manuel Lippe vom TSV Gersthofen vertreten.

Benjamin Walter von der SpVgg Westheim und Julian Kugelbrey vom TSV Dinkelscherben haben den Sprung in die Auswahl der Kreisliga Augsburg geschafft.

Ein Trio kommt vom VfL Westendorf

Den Kern der Kreisklasse Nordwest bildet ein Trio vom VfL Westendorf (Henning Endruweit, Florian Schulz, Maximilian Storzer). Dazu gesellen sich Julian Liepert, Michal Durica (TSV Welden), Michael Hertle (TSV Lützelburg), Florian Steppich (TSV Meitingen II), Bastian Stefanovic (TSV Herbertshofen), Daniel Neff (SSV Margertshausen), Max Schacherl (SV Thierhaupten) und Tolga Yildiz (VfR Foret). In der Kreisklasse West 2 sind Pascal Schrodi und Philipp Banks (SSV Neumünster) vertreten.

Oliver Pelikan, Alessandro Kadura, Michael Neher und Manuel Bauer bilden als Quartett des FC Emersacker das Gerippe in der A-Klasse Nordwest. Weiter sind am Start: Philip Egle, Thomas Martinek (FC Horgau II), Roland Malinovski, Marco Gaugigl (SpVgg Auerbach II), Björn Reich, Mario Grünwald (SV Gablingen) und Aleksandar Jovicic (SV Nordendorf). (oli)

Themen Folgen