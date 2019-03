vor 41 Min.

Zwei Pleiten innerhalb von vier Tagen

Handballer des TSV Gersthofen kämpfen mit Minikader weiter vergeblich gegen den Abstieg

Zwei deutliche Niederlagen bezogen die Handballer des TSV Gersthofen innerhalb von vier Tagen. Nach dem 25:32 beim TSV Haunstetten III unterlagen die Schützlinge von Trainer Alexander Polz am Dienstagabend in einem Nachholspiel beim TSV Schwabmünchen mit 23:33.

Für die Schwabmünchner war es ein Arbeitssieg an einem Ligaspiel an einem Werktagsabend. Passend zur eigentlich an diesem Abend stattfindenden Übungseinheit hatte auch diese Auseinandersetzung irgendwie den Charakter eines Trainingsspiels, denn vor allem die gastgebenden Schwabmünchner fanden über lange Zeit nicht den für ein Punktspiel notwendigen Fokus und ließen die abstiegsbedrohten Gäste erstaunlich lange am Spiel teilnehmen. Beim 16:16 nach knapp 40 Spielminuten war der Ausgang tatsächlich noch absolut offen.

Dann allerdings erlahmten die Kräfte der mit nur sieben Feldspielern angereisten Gersthofer doch zusehends, zumal jetzt auch der Schwabmünchner Torhüter Tobias Hübenthal mehrfach stark parierte.

Mit einem 9:1-Lauf, darunter fünf Gegenstoßtreffer, entschieden die Schwabmünchner die Begegnung, die danach recht entspannt bis zur Schlusssirene austrudelte.

Für den TSV Gersthofen geht der Kampf gegen den Abstieg am Samstagabend weiter, wenn der TSV Bobingen zu einem weiteren Landkreisderby erwartet wird. Anpfiff in der Halle des Paul-Klee-Gymnasiums ist um 19.15 Uhr. (AL)

TSV Gersthofen:Müller, Wittgen (Tor); Erhard (4 Tore gegen Haunstetten und 1 gegen Schwabmünchen), Markus Walter (2 und 6/2), Polz (9/2 und 5), Reithmeier (6/-), A. Kraus (0 und 2), Manuel Walter (2 und 6), Küch (2 und 3), Schäfer.

Themen Folgen