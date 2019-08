vor 3 Min.

Zwei Turniersiege in einer Woche

Tom Bittner vom TC Gersthofen glänzt zum Saisonende

Auf einen sehr erfolgreichen Tennissommer kann Tom Bittner vom TC Rot-Weiß Gersthofen zurückblicken. Das 15-jährige Nachwuchstalent wurde gezielt die letzten Jahre in der heimischen Tennisakademie aufgebaut und gefördert und wird jetzt durch herausragende Erfolge in den letzten Wochen belohnt.

Im laufenden Punktspielbetrieb wurde Tom neben den Junioren 1 auch in der 2. Herrenmannschaft in der schwäbischen Bezirksklasse 1 eingesetzt. Hier konnte er alle Spiele klar und ohne Satzverlust für sich entscheiden.

Mit Ende der Punktspielsaison ging aber der Turniermarathon mit sechs hochrangigen Turnieren in vier Wochen los. Als jüngerer Jahrgang musste sich Tom Bittner immer in der U16 Konkurrenz beweisen. Die Bilanz daraus war aber äußerst erfreulich: Zweimal Achtelfinale bei Tennis Europe Turnieren in Waiblingen und Ulm, zweiter Platz bei Babolat Juniors Open in Manching und zwei Turniersiegen beim Iphitos Jugendcup in München und beim Heimturnier in Gersthofen. Die letzten beiden Turniersiege gelangen ihm innerhalb einer Woche.

Gerade das Iphitos Turnier entwickelt sich zu Tom´s Lieblingsturnier, da er sich diesen Titel bereits zum dritten Mal in Folge sichern konnte. Beim anschließenden Heimturnier, dem Gersthofer Jugendcup, ging er als Turnierfavorit bei U16 an den Start und diese Rolle wurde er in allen seinen Matches gerecht. Ohne Satzverlust spielte er tolles Angriffstennis und ließ keinem seiner Gegner eine richtige Chance. Leider wurde das Finale nicht mehr gespielt, da sich sein Gegner verletzt hatte. Neben vielen wichtigen Ranglistenpunkte nahm Tom auch freudig den Siegerpokal von Turnierdirektor Herbert Heinzel entgegen.

Der Gersthofer Youngster legt jetzt aber erst mal seinen Tennisschläger weg und will die restlichen Ferien genießen und sich vom Turnierstress der letzten Wochen erholen. (bb-)

