23.04.2019

Zweifelhafter Elfmeter entscheidet das Verfolgerduell

SV Thierhaupten bleibt nach 1:0 in Auerbach schärfster Rivale von Spitzenreiter Täfertingen

Nach der 0:1-Heimniederlage der SpVgg Auerbach-Streitheim im Verfolgerduell der Fußball-Kreisklasse Nordwest scheint alles auf einen Zweikampf zwischen dem SV Thierhaupten und Tabellenführer TSV Täfertingen hinauszulaufen, der Schlusslicht TSV Herbertshofen mit 5:1 abfertigte. Auch die anderen Abstiegskandidaten TSV Meitingen II (1:3 beim VfR Foret) und SV Erlingen (0:3 beim TSV Lützelburg) gingen leer aus.

(0:0). Der äußerst zweifelhafte Foulelfmeterpfiff von Schiedsrichter Patrick Meixner in der 59. Minute entschied das Spitzenspiel. Dominik Reinhardt ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und erzielte den Siegtreffer. In einer niveaulosen ersten Hälfte kam die Heimelf erst kurz vor der Pause zu zwei guten Chancen hintereinander. Gästekeeper Julian Grohall parierte gegen Thomas Zott und Michael Hemm glänzend. Kurz nach dem Wechsel dann die hundertprozentige Gelegenheit für die Gäste, aber Reinhold Armbrust nahm ein Geschenk nicht an und schoss aus elf Metern über den leeren Kasten (49.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später hatte Michael Furnier die Führung für die Gastgeber auf dem Fuß. Er scheiterte mit seiner Direktabnahme wieder am Gästeschlussmann. Die SpVgg verstärkte nach dem Rückstand nochmals den Druck, größere Chancen ließ die Abwehr der Gäste nicht mehr zu. – Zuschauer 120. (mira)

(0:0). In der 6. Minute hatte Spielertrainer Christian Ullmann die erste Chance für die Gastgeber, die das Lattenkreuz küsste. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff riskierte Heimtorwart Timo Lettrari Kopf und Kragen gegen Erwin Schreiner und verhinderte den Rückstand. In der zweiten Halbzeit hatte zunächst das Heimteam zwei Chancen durch Kevin Pinar (65.) und Michael Hertle (66.). Zwei Minuten später hatte Erlingens Dilavar Cayoglu die Führung auf dem Fuß. Er spielte jedoch seinen Abseits stehenden Mitspieler an. Aus dem Nichts zog Kevin Pinar (70.) aus 25 Metern ab und erzielte das 1:0 für die Heimelf. Nur drei Minuten später kam es zum Doppelpack und Pinar spitzelte den Ball zum 2:0 in die Maschen (73.). Mit einem Zuckerlupfer stellte Michael Hertle (90.) den Endstand von 3:0 her. – Zuschauer 77. (bph)

(0:1). Täfertingen erarbeitete sich zwar ein Eckball- und Chancenplus, scheiterte aber zunächst am eigenen Unvermögen und dem glänzend parierenden Heimkeeper Alexander Brodkorb. Die Schwarz-Roten lauerten auf Konter, spielten diese aber nicht sauber zu Ende. Marco Villani brachte den Spitzenreiter dann doch noch vor der Pause in Führung (39.). Im zweiten Abschnitt war zunächst Herbertshofen am Drücker, doch ein Freistoß des angeschlagenen Spielertrainers Sebastian Mayer verfehlte das Ziel knapp (47.) und Bastian Stefanovic köpfte über das Gehäuse (56.). Besser machte es dann der Spitzenreiter, der durch Dominik Mörz (58.), Gregor Weis aus klarer Abseitsposition (64.), Antonio Cuevas (78.) und einen von Florian van der Werf sicher verwandelten aber äußerst fragwürdigen Elfmeter (82.) auf 0:5 davonzog. Kevin Keller gelang zumindest noch der Ehrentreffer für das Schlusslicht (87.). – Zuschauer 69. (edi)

(1:1). In einem ausgeglichenen Spiel ging die Heimelf durch Fabian Stettberger nach feiner Vorarbeit von Michael Kottmair in Führung (20.). Die Gäste zeigten sich davon nicht irritiert und glichen durch Nick Schreiber kurz danach aus. Kurz vor der Halbzeit hatte Martin Redel die Führung für Ehingen auf dem Fuß, aber Gästetorwart Kevin Meier rettete das Unentschieden in die Kabine. Nach der Halbzeit vollendete Manuel Ludwig (51.) eine sehenswerte Aktion zur Gästeführung. Im Anschluss hatte der FCE das Spiel unter Kontrolle und die Ehinger taten sich sehr schwer, Druck aufzubauen. Dann war es aber der agile Michael Kottmair, der einen Abpraller in der Schlussminute zum Ausgleich nutzte. Positiv zu erwähnen ist die gute Spielleitung durch Schiedsrichter Tobias Segnitzer. – Zuschauer 120. (sveo-)

(0:0). Mit einem späten Tor sichert sich Welden einen 1:0-Sieg. All seinen Frust hatte Basti Völk in diesen Schuss hineingepackt, war er doch vorher bereits zweimal am starken Torhüter der Gäste gescheitert. Bis zur 82. Minute mussten sich Spieler und Zuschauer gedulden, ehe der Weldener Stürmer eine Vorteilssituation nach einem Foul zum 1:0 nutzen konnte. Unter Zuhilfenahme des Innenpfostens verwandelte Völk unhaltbar und sicherte Welden damit drei Punkte. Spielerisch lagen die Vorteile leicht aufseiten der Gäste, doch Welden hatte durch ihr schnelles Umschaltspiel die klareren Torchancen. Während es Diedorf im Abschluss an der notwendigen Genauigkeit fehlte, war es auf der anderen Seite der Keeper der Gäste, der das Spiel offen hielt. Am Ende hätten sich die Weldener beinahe noch mit einem weiteren Treffer belohnt. – Zuschauer: 105. (weld)

(1:0). Am Ende konnte sich der VfR verdient mit 3:1 durchsetzen. Melih Arslan brachte nach 16 Minuten die Gastgeber in Führung, welche Harun Seckin kurz nach dem Seitenwechsel ausbaute. Meitingen II kam durch Philip Wieser (55.) nochmals zurück. Kurz vor Spielschluss entschied Gökhan Basalan mit dem 3:1 die Partie. – Zuschauer: 70.(AL).

(1:0). Ante Simic und Philipp Dorsch trafen in einer ausgeglichenen Begegnung für die Gäste aus Neusäß. Emil Bese war zweifacher Torschütze für die Gastgeber. – Zuschauer: 70.(AL).

Themen Folgen