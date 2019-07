00:04 Uhr

Zweimal auf Platz drei geturnt und getanzt

Tanzgruppe der TSG Stadtbergen beim bayerischen Landesturnfest

In Schweinfurt fand das 32. Bayerische Landesturnfest statt, an dem die TSG Stadtbergen, Abteilung Turnen, im Bereich Gymnastik und Tanz an mehreren Wettkämpfen teilgenommen hat.

Trotz der sehr sommerlichen Temperaturen konnten die acht Mädchen des Teams Caliente bei den bayerischen Meisterschaften und den Pokalwettkämpfen in Gymnastik und Tanz und Synchrongymnastik hervorragende Ergebnisse erzielen.

Das Team trat dabei in den zwei Disziplinen Gymnastik – mit Reifen und Ball – sowie einer modernen Tanzgestaltung gegen andere Vereine aus ganz Bayern an. Bei der bayerischen Meisterschaft konnte die Mannschaft in der Altersklasse 18+ den sechsten Platz und beim Pokalwettkampf einen hervorragenden dritten Platz erzielen. Im Pokalwettkampf Synchrongymnastik erreichten die Gymnastinnen der TSG Stadtbergen in den drei Übungen mit Reifen, Keule und Band ebenfalls den dritten Platz. (AL)

