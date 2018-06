vor 45 Min.

Zweite Chance für zwei Mannschaften

Heute Abend treffen Emersacker und Westendorf in der Relegation aufeinander

Es ist das große Saisonfinale für die Spieler des FC Emersacker und des VfL Westendorf: Wer heute Abend (Anpfiff 18.30 Uhr, Biberbach) gewinnt, spielt in der neuen Saison in der Kreisklasse. Beide Mannschaften hatten die offizielle Spielzeit mit einem unguten Gefühl beendet.

Der FC Emersacker hätte gegen Ottmarshausen sein Meisterstück machen können. Im Fernduell gegen den SV Erlingen patzten die Spieler von Manfred Müller allerdings – Danijel Milicevic warf sie mit einem lupenreinen Hattrick aus dem Rennen. Der Ehrentreffer gelang Spielertrainer Michael Neher in der Nachspielzeit – zu spät für eine Aufholjagd, denn da hatte Erlingen längst einen 7:0-Kantersieg gegen Ellgau gefeiert, was die Meisterschaft in der A-Klasse Nordwest bedeutete. In die Verlängerung gehen will Emersacker jetzt mit großer Verstärkung: Die Zuschauer sollen ganz in Blau für eine besondere Kulisse sorgen. Mit einem Sieg wäre die Mannschaft von Spielführer Daniel Ullmann nach zehn Jahren erstmals wieder in der Kreisklasse. Dort bleiben möchte freilich der VfL Westendorf, der zuletzt einen bitteren Sonntag erlebte. Die Mannschaft besiegte den SV Thierhaupten, was am Ende aber trotzdem nicht reichte. Denn die erhoffte Schützenhilfe der zweiten Meitinger Garnitur war ausgeblieben. Sie hätte den direkten Westendorfer Konkurrenten Ehingen bezwingen müssen. Stattdessen spielten sie remis. Jetzt müssen die Spieler um Trainer Herwig Storzer in die Verlängerung, um die Klasse zu halten – mit großer grün-weißer Fan-Hilfe. (mcz)

