A-Klasse Nordwest

02.05.2022

Schlusslicht Nordendorf klettert aus dem Keller

Nordendorfs Sven Schacht (vorne) gelang beim 3.2 in Herbertshofen (rechts Mario Schilling) der Siegtreffer für das Kellerkind.

Plus In der A-Klasse Nordwest tritt der SC Biberbach nur mit der Zweiten gegen Spitzenreiter FC Langweid an.

In der A-Klasse Nordwest setzte sich Spitzenreiter Langweid souverän mit 3:0 gegen ersatzgeschwächte Biberbacher durch. Verfolger Batzenhofen kann im Lokalderby gegen Kellerkind Gersthofen II mit Mühe einen knappen 2:1-Sieg erzielen.

