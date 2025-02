Trainer-Duo verlängert bei der SpVgg Deuringen

Roland Andorfer und Hakan Nurten verlängern ihre Verträge bei der SpVgg Deuringen. Damit gehen sie in ihre zweite Saison beim West-A-Klassisten. „Nach den Wechseln auf der Trainerbank in den Vorjahren möchten wir auf Kontinuität setzen und den Coaches die Möglichkeit geben, etwas aufzubauen“, so Sportlicher Leiter Maximilian Schlicker. „Unser Ziel ist es, spätestens in der neuen Saison ganz oben anzugreifen.“

Nurten und Andorfer fühlen uns im familiär geführten Verein sehr wohl. „Wir sehen ein großes Potenzial in der Mannschaft und möchten in der Rückrunde angreifen“. Mit dieser klaren Zielsetzung startet die SpVgg in die Vorbereitung auf die kommende Rückrunde.

Auch bei der zweiten Mannschaft setzt man auf Kontinuität. Die SpVgg Deuringen kann auch für die kommende Saison mit Bawan Rahim als Spielertrainer planen. Der 26-Jährige hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. (AZ)