Stadtbergen kommt seinem Ziel immer näher

Mit einem 2:0-Sieg im Spitzenspiel gegen den KSV BiH Augsburg hat Tabellenführer TSG Stadtbergen innerhalb einer Woche in der A-Klasse West den zweiten Verfolger abgeschüttelt. „Wir kommen unserem großen Ziel, dem Aufstieg, immer näher“, freute sich Trainer David Seidel. In der A-Klasse Nordwest wahrte der TSV Herbertshofen (4:0 in Batzenhofen/wir berichteten) seinen Vorsprung auf den VfL Westendorf (6:0 gegen SSV Anhausen II). Im Tabellenkeller muckte die SpVgg Auerbach-Streitheim II mit einem 2:1-Sieg gegen den SV Bonstetten auf.

