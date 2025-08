Mehr als 300 Starterinnen und Starter: das ist beim Abendsportfest in Horgau geboten

Viele Organisatoren von Leichtathletikveranstaltungen hoffen auf eine gute Beteiligung von Vereinen sowie Athletinnen und Athleten bei ihren Veranstaltungen. Beim Abendsportfest der SpVgg Auerbach/Streitheim im Horgauer Rothtalstadion ist es genau umgekehrt. Seit Jahren stößt die Veranstaltung an die Grenzen des Machbaren, da man bisweilen auch mit der einsetzenden Dunkelheit rechnen muss. Zwar sind die Wettkampfstätten im Rothtalstadion durch Scheinwerfer ausgeleuchtet, ein Flutlicht ist es trotzdem nicht. Trotzdem werden rund 300 Leichtathletinnen und Leichtathleten am Mittwochabend ins Station kommen.

Rund 500 Meldungen aus 56 Vereinen, die aus dem gesamten süddeutschen Raum kommen, gingen ein. 52 Kampfrichter sowie Helferinnen und Helfern der SpVgg Auerbach/Streitheim sind im Einsatz. Waren in den vergangenen Jahren eine Reihe von amtierenden deutschen und bayerischen Meistern in Horgau vertreten, wie auch der spätere Vize-Europameister Tobias Potye, so sind dieses Mal weniger große Namen gemeldet. Der Grund, Deutschlands beste Leichtathleten starteten am vergangenen Wochenende bei den deutschen Meisterschaften in Dresden. Trotzdem kann sich das Starterfeld sehen lassen, denn aus Württemberg, das überraschend mit zahlreichen Athleten vertreten ist, ragen mit Fabian Konrad (Tromedinger LV) über 3000 Meter und Patrik Hess (LG Staufen) Speerwurf zwei Athleten heraus.

Eines ist sicher, alle Athletinnen und Athleten wollen die von Wüstenrot-Regionalleiter Alexander Kohler ausgelobte Stadionrekord-Geldprämie holen. Auch die SpVgg Auerbach/Streitheim ist zahlreich vertreten, unter anderem mit Tobias Stiastny, dem bayerischen Jugendmeister im Diskus. Zwar nicht in seiner Spezialdisziplin, sondern beim Kugelstoßwettbewerb, hier wurde er vor Wochenfrist bayerischer Vizemeister und Siebter der deutschen Meisterschaft. Beginnen wird das Abendsportfest um 17 Uhr mit den Wettbewerben der Schüler. Das Finale steigt gegen 21 Uhr mit den 3000-Meter-Läufen der Männer und Frauen. Dazwischen liegen rund 40 Entscheidungen in den verschiedenen Altersklassen. (koh)