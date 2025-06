Heftiger Aderlass beim FC Horgau

Erst vor wenigen Tagen hat der FC Horgau mit einer Energieleistung über zwei Relegationsspiele gegen den TSV Kammlach (3:0) und den TSV Ziemetshausen (3:2) den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft, da müssen die Kleeblätter einen gewaltigen Aderlass hinnehmen. Für zahlreiche Spieler sind die Palisaden um das „Gallische Dorf“, wie man sich in Horgau selbst bezeichnet, nicht mehr hoch genug.

„Wir haben so viele Abgänge wie noch nie in der Geschichte des FCH“, stöhnt Trainer Franz Stroh über den Verlust von nicht weniger als acht Spielern. Danijel Malinic (TSV Hollenbach), Arthur Mayer, Maximilian Reitmeier (beide FC Stätzling) wechseln zu Landesligisten, Elias Schmid schließt sich dem Liga-Konkurrenten TSV Dinkelscherben an, Leon Schuster kehrt zu seinem Heimatverein TSV Steppach zurück, Lukas Seiring und Valentin Blochum legen Ruhepausen ein. (oli)