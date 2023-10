Der SV Ottmarshausen jubelt bei der Premiere

Plus Überraschung bei der Premiere des Häuser-Landkreis-Cups für AH-Fußballer, der den Hüttenhofer-Pokal ablöst.

Nach 45 Jahren hat der neue „Häuser Landkreis-Cup“ den bisherigen „Hüttenhofer-Pokal“ abgelöst. Der SV Ottmarshausen in Person von Karl Schachner und der namensgebende Sponsor organisieren sowie richten diesen Pokalwettbewerb ab sofort in enger Zusammenarbeit mit dem bayrischen Fußball-Verband aus. Bereits im Frühjahr schlug mit der ersten Runde mit insgesamt 16 Mannschaften die Geburtsstunde des neuen „Häuser Landkreis-Cup“.

Der erste Finaltag konnte nicht schöner sein. Bei Kaiserwetter zog es sehr viele Fußballbegeisterte auf den Ottmarshauser Berg. Sehr großen Anklang fand das Rahmenprogramm. Eines der Höhepunkte war ein kurzes Auflaufen im Gaudikick der selbst ernannten UHU (unter hundert)-Allstarmannschaft. Hier kamen Vereinsikonen zum Einsatz, die teilweise seit über 25 Jahren keine Fußballschuhe mehr geschnürt hatten. Abgerundet wurde dieses Event durch die Loderberger-Alphornbläser, die vor dem großen Finale die Zuschauer in ihren Bann zogen.