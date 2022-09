Ein Hauch von Wehmut über Gessertshausen

Plus Wer das letzte Finale um den Hüttenhofer-Pokal gewonnen hat.

Auf dem Sportgelände des SV Gessertshausen ging die letzte Endrunde um den begehrten Hüttenhofer-Pokal für AH-Fußball-Teams über die Bühne. Ausgetragen wurde es im Gedenken an den damaligen stellvertretenden Landrat Leonhard Hüttenhofer, der 1978 bei einem Wohltätigkeitsspiel ums Leben gekommen war. Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Helmut Treiber ging die 45-jährige Ära zu Ende. Der damalige Kreisrat Kurt Aue, der zusammen mit Daniel Brecht-Hüttenhofer den Anstoß vollzogen hatte, stand seit 1977 als Spielleiter zur Verfügung.