01.08.2023

Lila-Weiß jubelt zum vierten Mal in Folge

Plus Der TSV Dinkelscherben ist neuer Rekord-Zusampokalsieger.

Die AH des TSV Dinkelscherben hat erneut den Zusampokal gewonnen und somit den Titel erfolgreich verteidigt. In einem packenden Finale setzten sich die Spieler der Lila-Weißen verdient mit 3:1 gegen den gastgebenden TSV Wertingen durch.

Die Begegnung auf dem Wertinger Judenberg bot den Lila-Weißen auch die Gelegenheit zur Wiedergutmachung für die bittere 3:4-Niederlage in der Vorrunde. In einer zunächst ausgeglichenen Partie zeigten beide Teams in der ersten Halbzeit eine starke Defensivleistung, was zu wenigen Torchancen führte. Dinkelscherben ging dann früh in der zweiten Halbzeit durch Alexander Guggemos mit 1:0 in Führung. Nicolas Korselt konnte mit der ersten klaren Torchance für Wertingen ausgleichen (60.). Der vorentscheidende Treffer zum 2:1 gelang Michael Hudalla (67.) aus einer Abseitsposition heraus. Die Führung zu diesem Zeitpunkt war dennoch verdient.

